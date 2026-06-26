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Nothing Phone (4b) : une nouvelle fuite dévoile l’écran, l’appareil photo et la batterie avant le lancement

Nothing Phone (4b) : une nouvelle fuite dévoile l’écran, l’appareil photo et la batterie avant le lancement

À quelques jours de son lancement officiel, le Nothing Phone (4b) continue de se dévoiler. Après son passage sur Geekbench et les premiers aperçus de son design, une nouvelle fuite signée Yogesh Brar révèle une grande partie de sa fiche technique.

De quoi mieux cerner les ambitions de Nothing avec ce nouveau modèle destiné au segment milieu de gamme.

Un écran AMOLED 120 Hz et la puce Snapdragon 6 Gen 4

Selon le leaker Yogesh Brar, le Nothing Phone (4b) embarquera un écran AMOLED de 6,7 pouces offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un standard désormais incontournable sur le marché premium abordable.

Sous le capot, on retrouverait la puce Snapdragon 6 Gen 4 de Qualcomm, une information qui confirme les données apparues récemment sur Geekbench. La plateforme de benchmark avait également révélé la présence de 8 Go de RAM ainsi qu’un fonctionnement sous Nothing OS basé sur Android 16 dès la sortie de la boîte.

Les performances enregistrées sur Geekbench — 1 088 points en monocoeur et 3 155 points en multicoeurs— placent la puce dans la catégorie des processeurs conçus pour offrir un bon équilibre entre performances, autonomie et efficacité énergétique.

Deux capteurs photo et une batterie plus généreuse

Côté photographie, la fuite indique que le Phone (4b) sera équipé d’un double module photo arrière, dominé par un capteur principal de 50 mégapixels. Nothing avait déjà confirmé la présence de deux appareils photo à l’arrière via ses visuels officiels, mettant fin aux rumeurs évoquant un unique capteur.

L’autonomie devrait également progresser grâce à une batterie de 5 400 mAh, légèrement supérieure à celle que l’on retrouve sur de nombreux concurrents de cette gamme tarifaire.

Le smartphone serait décliné en deux configurations mémoire : 8 Go + 128 Go et 8 Go + 256 Go. Trois coloris seraient également proposés au lancement, dont une finition bleu clair déjà mise en avant par Nothing dans ses premiers teasers.

Une identité visuelle fidèle à Nothing

Le constructeur a déjà levé le voile sur le design du Phone (4b). Le smartphone conserve l’ADN visuel de la marque avec son dos semi-transparent, mais inaugure une approche plus minimaliste. Exit la Glyph Interface complète : le Phone (4b) adopte une Glyph Bar horizontale, plus compacte.

Cette bande lumineuse continuera d’assurer les principales fonctions emblématiques de Nothing, notamment les notifications, l’indicateur de charge et les alertes applicatives. Cette évolution permet à Nothing de préserver son identité visuelle tout en simplifiant la conception du produit afin de proposer un tarif plus accessible.

Nothing élargit sa gamme sans brouiller son positionnement

Le Phone (4b) illustre la nouvelle stratégie de Nothing. Après avoir confirmé l’absence d’un nouveau smartphone CMF cette année en raison de la hausse des coûts des composants, le constructeur a choisi de créer une nouvelle série directement sous sa marque principale.

L’objectif est de proposer un smartphone plus abordable tout en conservant une hiérarchie claire entre les séries Phone (4b), Phone (4a) et les futurs modèles haut de gamme.

Si ces informations se confirment, le Nothing Phone (4b) pourrait séduire les utilisateurs à la recherche d’un smartphone équilibré misant davantage sur le design, l’expérience logicielle et l’autonomie que sur une fiche technique ultra-premium.

Nothing lèvera officiellement le voile sur l’ensemble des caractéristiques, les prix et la disponibilité du Phone (4b) lors de son événement prévu le 7 juillet 2026.