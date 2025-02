Qualcomm lance Snapdragon 6 Gen 4 : le milieu de gamme passe à la vitesse supérieure !

Qualcomm a présenté la plateforme mobile Snapdragon 6 Gen 4, qui apporte aux smartphones de milieu de gamme des performances accrues, une meilleure efficacité de la batterie et des fonctions basées sur l’IA. Conçue pour répondre aux besoins d’une grande variété d’utilisateurs, cette puce est destinée aux joueurs, aux créateurs de contenu et aux professionnels qui ont besoin d’une connectivité transparente, de visuels de haute qualité et de performances fiables.

Par rapport à la puce Snapdragon 6 Gen 4 de la génération précédente, Qualcomm affirme que le nouveau processeur offre les avantages suivants :

Jusqu’à 11 % d’accélération des performances du processeur

Jusqu’à 29 % de performances GPU en plus

Jusqu’à 12 % d’économie d’énergie

Il s’agit toutefois d’une puce de milieu de gamme. Alors que les derniers processeurs phares de Qualcomm pour smartphones et PC sont dotés de cœurs Oryon, le processeur Snapdragon 6 Gen 4 est une puce octa-core basée sur l’architecture Kryo (avec un cœur Prime à 2,3 GHz, trois cœurs Performance à 2,2 GHz et quatre cœurs Efficiency à 1,8 GHz).

Snapdragon 6 Gen 4 : Performances

Le Snapdragon 6 Gen 4 est conçu pour offrir un équilibre entre puissance et efficacité. Il prend en charge des capacités d’IA avancées, rendant plus fluides des tâches, telles que l’amélioration de la photographie et la reconnaissance vocale. La plateforme est conçue pour gérer des expériences de jeu exigeantes, offrant des visuels 4K et un son sans fil et sans perte grâce au Snapdragon Sound.

Avec une connectivité 5G et Wi-Fi ultra-rapide, les utilisateurs peuvent s’attendre à un accès Internet stable et à haut débit pour la navigation, le streaming et les appels vidéo. Le chipset améliore également la photographie avec un traitement d’image amélioré pour des clichés plus clairs dans différentes conditions d’éclairage. L’efficacité de la batterie a été optimisée, garantissant une utilisation plus longue sur une seule charge sans compromettre les performances.

Les smartphones équipés du Snapdragon 6 Gen 4 devraient arriver dans les mois à venir. De grandes marques telles que Realme, OPPO et Honor devraient intégrer ce chipset dans leurs prochains appareils de milieu de gamme.