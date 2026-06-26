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Notion abandonne Notion Mail : l’IA est en train de remplacer la boîte de réception

Notion abandonne Notion Mail : l’IA est en train de remplacer la boîte de réception

À peine plus d’un an après son lancement officiel, Notion tourne déjà la page de son client de messagerie. L’entreprise a annoncé que Notion Mail cessera définitivement de fonctionner le 22 septembre, une décision qui peut sembler surprenante, mais qui reflète surtout une évolution profonde de notre manière d’utiliser le courrier électronique.

Pour Notion, l’avenir ne passe plus par une meilleure boîte mail. Il passe par des agents d’intelligence artificielle capables de gérer les e-mails à notre place.

Notion Mail : Une fermeture qui traduit un changement de paradigme

Dans une publication partagée sur X, Notion explique que plus de la moitié des utilisateurs de Notion Mail ne consultent jamais directement leur boîte de réception. À la place, ils s’appuient sur les fonctionnalités d’intelligence artificielle pour trier les messages, rédiger des réponses ou organiser leurs échanges.

Autrement dit, la boîte de réception elle-même devient progressivement invisible.

Selon l’entreprise, continuer à développer un client e-mail autonome n’a plus de sens si les utilisateurs délèguent déjà l’essentiel de ces tâches à des agents intelligents.

Les utilisateurs devront migrer avant le 22 septembre

Notion précise que cette fermeture n’affectera pas les e-mails stockés dans Gmail. Comme Notion Mail fonctionnait comme une interface connectée aux comptes Google, tous les messages resteront accessibles directement depuis Gmail après l’arrêt du service. En revanche, les brouillons enregistrés localement ainsi que les e-mails programmés devront être exportés manuellement avant la date limite. La société met à disposition un guide détaillant la procédure de migration.

L’histoire de Notion Mail aura été aussi rapide que mouvementée.

Tout commence en février 2024 avec le rachat de Skiff, une jeune entreprise spécialisée dans la messagerie privée et les outils collaboratifs. Quelques mois plus tard, Notion dévoile les premières démonstrations de son futur client e-mail avant de lancer officiellement le service le 15 avril 2025.

Moins de dix-huit mois après son arrivée sur le marché, le produit disparaît déjà. Cette décision confirme que l’acquisition de Skiff aura surtout servi à renforcer les compétences de Notion dans les technologies d’IA plutôt qu’à construire une alternative durable à Gmail ou Outlook.

Les agents IA deviennent le nouveau cœur de Notion

Cette fermeture intervient seulement quelques mois après un changement stratégique majeur. En mai dernier, Notion a lancé sa plateforme destinée aux développeurs afin de créer des agents IA capables d’interagir directement avec les espaces de travail de l’entreprise.

Selon Notion, plus d’un million d’agents auraient déjà été développés sur cette plateforme.

Ces assistants sont capables de rechercher des informations, rédiger des documents, coordonner plusieurs applications ou encore automatiser des workflows complets, autant de tâches traditionnellement réalisées par e-mail.

Une tendance qui dépasse largement Notion

Le choix de Notion s’inscrit dans une évolution beaucoup plus vaste du marché des logiciels de productivité. De nombreuses entreprises considèrent désormais l’e-mail comme un simple canal utilisé par les agents IA plutôt que par les utilisateurs eux-mêmes.

Des jeunes pousses développent déjà des boîtes mail destinées exclusivement aux intelligences artificielles, tandis que les grands acteurs du secteur réorientent leurs plateformes autour d’agents capables d’exécuter des tâches complexes sans intervention humaine.

Salesforce transforme progressivement Slack en environnement piloté par l’IA, Asana investit dans les workflows autonomes, tandis que Microsoft et Google multiplient eux aussi les assistants capables de gérer les communications professionnelles.

Plus qu’un abandon, un pari sur l’après e-mail

À première vue, abandonner un produit aussi récent peut sembler être un échec. En réalité, cette décision révèle surtout la conviction de Notion que l’interface traditionnelle de la messagerie est appelée à perdre de son importance. L’entreprise préfère désormais investir dans l’infrastructure qui permettra aux agents IA de lire, comprendre, organiser et traiter les échanges automatiquement, plutôt que dans une nouvelle interface destinée aux humains.

Le pari reste audacieux. Supprimer un produit différenciant réduit temporairement l’offre de Notion, alors même que ses concurrents élargissent leurs écosystèmes.

Mais si les agents deviennent effectivement les principaux intermédiaires entre les utilisateurs et leurs communications numériques, la véritable valeur ne résidera plus dans la boîte de réception, mais dans l’intelligence capable de l’exploiter.

Notion semble avoir choisi son camp : celui d’un futur où l’on ne consultera peut-être plus ses e-mails… parce que quelqu’un — ou plutôt quelque chose — les aura déjà lus à notre place.