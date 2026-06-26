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Nothing Phone (4b) : le Snapdragon 6 Gen 4 se confirme sur Geekbench avant le lancement officiel

Nothing Phone (4b) : le Snapdragon 6 Gen 4 se confirme sur Geekbench avant le lancement officiel

À quelques jours de son lancement, le Nothing Phone (4b) continue de lever le voile sur sa fiche technique. Après avoir officialisé sa nouvelle gamme B et dévoilé les premières images du smartphone, Nothing voit désormais son futur modèle apparaître sur Geekbench. Le benchmark confirme plusieurs caractéristiques clés, notamment l’adoption du Snapdragon 6 Gen 4 et d’Android 16.

Plus qu’un simple nouveau smartphone, le Phone (4b) illustre la nouvelle stratégie de Nothing face à la hausse des coûts des composants qui bouleverse actuellement le marché.

Le Phone (4b), héritier indirect du CMF abandonné

L’histoire du Nothing Phone (4b) est particulière. Il y a quelques jours, le cofondateur de Nothing, Akis Evangelidis, expliquait que la flambée des prix de la mémoire vive et du stockage avait rendu impossible le développement d’un véritable successeur au CMF Phone sans augmenter fortement son tarif ou revoir sa fiche technique à la baisse.

Plutôt que de faire des compromis, Nothing a choisi une autre voie : intégrer ce projet directement dans sa gamme principale sous une nouvelle série B, positionnée sous les modèles Phone (4a).

Le constructeur présentera officiellement le Phone (4b) le 7 juillet 2026, tandis qu’une page dédiée est déjà en ligne sur Flipkart en Inde.

Geekbench confirme le Snapdragon 6 Gen 4

Le passage du smartphone sur Geekbench confirme plusieurs éléments techniques importants. Le Nothing Phone (4b) sera équipé du Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, une plateforme destinée au segment milieu de gamme.

La puce adopte une architecture comprenant un cœur principal cadencé à 2,30 GHz, plusieurs cœurs performances à 2,21 GHz et des cœurs économes à 1,80 GHz. La partie graphique repose sur un GPU Adreno 810, tandis que l’exemplaire testé disposait de 8 Go de mémoire vive sous Android 16.

Des performances solides pour le milieu de gamme

Les premiers résultats Geekbench donnent un aperçu du niveau de performances attendu. Le Phone (4b) obtient 1 088 points en monocœur, 3 155 points en multicœur et 2 896 points au test OpenCL de Geekbench 6.

Ces résultats placent le smartphone dans la catégorie des appareils capables d’assurer confortablement les usages quotidiens, le multitâche ainsi que des jeux mobiles occasionnels, sans viser les performances des processeurs premium.

Une nouvelle philosophie pour Nothing

Le Phone (4b) occupera une position inédite dans le catalogue de Nothing. Selon Akis Evangelidis, la nouvelle série B vise à créer un niveau supplémentaire dans la gamme afin de proposer des smartphones encore plus accessibles, tout en laissant la série A conserver son statut de référence du milieu de gamme premium.

Cette stratégie permet également à Nothing de rationaliser son offre sans multiplier les sous-marques, alors que CMF semblait jusqu’ici remplir ce rôle.

Un premier Nothing avec un seul appareil photo ?

Les précédentes fuites indiquaient déjà que le Phone (4b) pourrait inaugurer une première dans l’histoire de la marque : un unique capteur photo arrière. Un choix qui permettrait de réduire les coûts tout en concentrant les efforts sur un capteur principal de meilleure qualité, plutôt que de multiplier les modules secondaires peu utiles.

Si cette information se confirme lors de l’annonce officielle, le Phone (4b) se démarquera également par une approche plus minimaliste de la photographie mobile.

Un prix attendu sous les 25 000 roupies

Nothing n’a pas encore officialisé son tarif, mais plusieurs sources évoquent un prix inférieur à 25 000 roupies en Inde (environ 230 euros), soit un positionnement nettement plus agressif que celui du Phone (4a).

Cette politique tarifaire permettrait au constructeur britannique d’aller concurrencer directement des modèles de Xiaomi, Motorola, Samsung ou Realme sur un segment particulièrement disputé.

Une réponse directe à la hausse des coûts de production

Le Nothing Phone (4b) illustre parfaitement les nouvelles réalités du marché des smartphones. Face à l’explosion des prix de la mémoire et du stockage, de nombreux constructeurs sont contraints de revoir leur stratégie.

Plutôt que d’augmenter fortement les prix ou de sacrifier les performances, Nothing choisit de créer une nouvelle catégorie de produits. Avec un Snapdragon 6 Gen 4, Android 16, un design fidèle à l’identité de la marque et un tarif plus accessible, le Phone (4b) pourrait devenir l’un des smartphones les plus intéressants du milieu de gamme cet été.

Il faudra désormais attendre le 7 juillet pour découvrir sa fiche technique complète et confirmer si cette nouvelle série B constitue le prochain succès commercial de Nothing.