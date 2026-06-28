Longtemps présentées comme de simples assistants capables de répondre à toutes sortes de questions, les intelligences artificielles génératives occupent désormais une place grandissante dans notre manière de nous informer. Mais, lorsqu’il s’agit de politique, leur prétendue neutralité est-elle réellement au rendez-vous ? Une nouvelle analyse du Washington Post suggère que la réponse est loin d’être aussi simple.

À mesure que les chatbots deviennent des portes d’entrée vers l’information, la manière dont ils présentent un sujet pourrait peser davantage que les réponses elles-mêmes.

Une étude compare les principaux assistants IA

Pour mesurer le comportement politique des principaux modèles du marché, The Washington Post a soumis plusieurs assistants à une série de questions portant sur des sujets particulièrement sensibles aux États-Unis :

l’immigration

la fiscalité

le financement des campagnes électorales

la santé

le maintien de l’ordre

le système électoral américain

L’objectif n’était pas de déterminer quelle opinion est correcte, mais d’observer la manière dont chaque modèle construit sa réponse et les arguments qu’il choisit de mettre en avant.

Les modèles testés comprenaient notamment :

ChatGPT, Gemini et Grok n’adoptent pas les mêmes approches

Selon les conclusions du quotidien américain, les comportements diffèrent sensiblement d’un modèle à l’autre. Le modèle d’OpenAI aurait proposé des réponses jugées majoritairement orientées vers des arguments de gauche dans environ 80 % des cas analysés.

À l’inverse, Gemini adopterait beaucoup plus fréquemment une approche équilibrée, présentant simultanément des arguments associés aux différentes sensibilités politiques dans plus de 90 % de ses réponses.

Autre surprise : Grok, développé par xAI et souvent présenté comme un assistant plus favorable à une vision conservatrice, aurait lui aussi proposé davantage d’arguments traditionnellement associés à la gauche que certains utilisateurs auraient pu l’imaginer.

Même constat pour Arya, l’assistant développé par Gab autour de valeurs chrétiennes et conservatrices, qui aurait régulièrement produit des réponses considérées comme orientées vers des positions progressistes.

Attention aux conclusions hâtives

Ces résultats ne signifient toutefois pas que les intelligences artificielles influencent directement les élections. L’étude ne mesure ni l’impact des réponses sur les intentions de vote, ni le comportement réel des utilisateurs après avoir consulté un chatbot. En revanche, elle met en lumière un phénomène beaucoup plus subtil : le rôle du cadrage de l’information.

Avant même de consulter un article de presse, un rapport officiel ou le programme d’un candidat, de nombreux utilisateurs demandent désormais à une IA de leur expliquer un sujet complexe.

Or, la façon dont une réponse est formulée — les arguments sélectionnés, les exemples retenus ou les nuances apportées — peut influencer la perception initiale d’un débat.

Les entreprises revendiquent la neutralité

Face à ces conclusions, les principaux acteurs de l’IA défendent une position commune. Google affirme que Gemini est conçu pour éviter de privilégier une idéologie particulière. Anthropic explique que Claude est entraîné afin de traiter équitablement les différentes sensibilités politiques.

De son côté, OpenAI rappelle que ChatGPT vise une approche objective par défaut et que l’entreprise travaille continuellement à mesurer puis réduire les éventuels biais présents dans ses modèles.

Ces déclarations illustrent une difficulté majeure : la neutralité absolue est particulièrement complexe lorsqu’il s’agit de questions politiques, où les faits, les valeurs et les interprétations se mêlent constamment.

Un défi qui dépasse largement la politique

Cette étude intervient à un moment où les assistants IA deviennent progressivement des outils du quotidien. Ils servent à rédiger des e-mails, préparer des voyages, résumer des documents, apprendre une langue ou encore comprendre l’actualité. À mesure que ces usages se développent, les utilisateurs accordent naturellement davantage de confiance aux réponses générées, souvent présentées avec une grande assurance.

C’est précisément cette apparente certitude qui nourrit aujourd’hui le débat autour des biais algorithmiques : même lorsqu’une IA cherche à rester neutre, le simple choix des informations mises en avant peut influencer la perception d’un sujet.

La véritable question est celle de la confiance

Le débat dépasse finalement la seule orientation politique des modèles. Les assistants conversationnels deviennent progressivement des intermédiaires entre les utilisateurs et l’information. Dans ce contexte, leur capacité à présenter plusieurs points de vue, à distinguer les faits des opinions et à signaler les zones d’incertitude sera sans doute plus déterminante que la recherche d’une neutralité parfaite, difficilement atteignable.

L’enjeu n’est donc pas seulement de savoir si une intelligence artificielle penche à gauche ou à droite, mais si elle est capable d’aider ses utilisateurs à comprendre un sujet complexe sans leur donner l’illusion qu’il n’existe qu’une seule lecture possible.