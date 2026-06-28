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Microsoft réinstalle Copilot dans Windows 11 : une stratégie qui risque de relancer la polémique

Microsoft réinstalle Copilot dans Windows 11 : une stratégie qui risque de relancer la polémique

Au printemps 2026, Microsoft avait semblé envoyer un signal d’apaisement à ses utilisateurs. Après des mois de critiques concernant l’intégration forcée de Copilot dans Windows 11, l’entreprise avait finalement accepté de rendre son assistant IA désinstallable.

Une décision rare pour un composant aussi stratégique, qui témoignait de l’ampleur du mécontentement suscité par l’arrivée de l’intelligence artificielle dans le système d’exploitation.

Mais à peine deux mois plus tard, Copilot refait déjà parler de lui. Cette fois, Microsoft ne passe plus par le Microsoft Store pour installer son assistant. L’entreprise a trouvé une autre voie, plus discrète et potentiellement plus difficile à bloquer.

Une installation via Microsoft 365

Le changement ne concerne pas l’ensemble des utilisateurs de Windows 11. Selon les informations actuellement disponibles, le déploiement vise principalement les environnements professionnels utilisant les applications de bureau Microsoft 365.

Plutôt que d’utiliser le système d’installation automatique du Microsoft Store — souvent contrôlable par les administrateurs informatiques — Microsoft intègre désormais Copilot directement dans le mécanisme de mise à jour de sa suite bureautique.

Le déploiement aurait débuté à la mi-juin et devrait s’étaler sur plusieurs semaines.

Concrètement, certaines organisations pourraient voir Copilot apparaître sur leurs machines sans avoir explicitement demandé son installation.

Une désactivation possible… mais complexe

Microsoft précise que les administrateurs informatiques conservent la possibilité d’empêcher l’arrivée de Copilot. Cependant, cette opération ne s’effectue pas depuis un point de contrôle unique. Les paramètres liés à Copilot sont répartis entre plusieurs sections du centre d’administration Microsoft 365 ainsi que dans les réglages individuels de différentes applications :

Word

Excel

PowerPoint

Outlook

Teams

Selon Microsoft, cette organisation vise à simplifier l’accès aux fonctionnalités d’intelligence artificielle. Pour certains observateurs, elle risque surtout de compliquer leur désactivation.

Cette multiplication des points de configuration pourrait devenir un nouveau sujet de frustration pour les équipes informatiques cherchant à conserver un contrôle strict sur leur environnement logiciel.

Pourquoi l’Europe échappe au déploiement ?

Fait notable, les utilisateurs européens ne sont actuellement pas concernés par cette vague d’installation. Cette exception s’expliquerait principalement par les contraintes réglementaires auxquelles Microsoft est confronté dans l’Union européenne.

Les autorités européennes surveillent depuis longtemps les pratiques de regroupement de services numériques et ont déjà contraint plusieurs géants technologiques à modifier leurs stratégies de distribution.

L’intégration de Copilot dans des produits largement utilisés comme Microsoft 365 pourrait attirer une attention particulière des régulateurs, notamment si les utilisateurs disposent de peu de moyens pour refuser son installation.

Cette prudence rappelle d’autres précédents où Microsoft avait dû adapter certaines fonctionnalités spécifiquement pour le marché européen.

Une stratégie qui révèle l’importance de l’IA pour Microsoft

Au-delà de la polémique, cet épisode met en lumière la place désormais centrale de l’intelligence artificielle dans la stratégie de Microsoft. Depuis son partenariat avec OpenAI, l’entreprise a investi massivement dans l’intégration de fonctionnalités IA à travers l’ensemble de son écosystème logiciel.

Windows, Microsoft 365, Teams, Outlook ou encore Azure sont progressivement transformés pour intégrer Copilot comme couche d’assistance universelle. L’objectif est clair : faire de l’IA un élément incontournable de l’expérience utilisateur.

Et cette ambition dépasse largement le simple ajout d’une fonctionnalité supplémentaire.

Adoption ou dépendance ?

Certaines critiques se concentrent aujourd’hui sur la manière dont Microsoft cherche à accélérer l’adoption de Copilot. Des documents internes ayant récemment circulé suggèrent que l’entreprise ne cherche pas uniquement à encourager l’utilisation de ses outils d’intelligence artificielle, mais également à les rendre progressivement indispensables dans les usages quotidiens.

Dans ce contexte, le choix d’intégrer Copilot via les mises à jour Microsoft 365 apparaît sous un jour particulier.

L’enjeu n’est plus seulement d’introduire une nouvelle technologie, mais de l’inscrire durablement dans les habitudes des utilisateurs. Une stratégie qui rappelle les précédentes transitions majeures de l’industrie technologique, qu’il s’agisse du cloud, des smartphones ou des services par abonnement.

Une bataille qui dépasse Copilot

La controverse autour de Copilot illustre en réalité une question plus large qui traverse actuellement tout le secteur technologique. À quel moment une innovation devient-elle suffisamment importante pour être imposée par défaut ?

Microsoft considère manifestement que l’intelligence artificielle appartient désormais à cette catégorie. Les utilisateurs et les régulateurs n’en sont pas forcément convaincus. La réponse à cette question pourrait façonner l’avenir non seulement de Windows, mais aussi de la manière dont les géants technologiques introduiront leurs futurs services d’IA.

Une chose est certaine : Copilot n’est plus une simple fonctionnalité expérimentale. Il est devenu l’un des piliers de la stratégie de Microsoft, et l’entreprise semble prête à tout faire pour lui assurer une place durable sur les ordinateurs de demain.