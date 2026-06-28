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Samsung Foundry attire AMD, Google et Tesla : la pénurie de capacités chez TSMC redistribue les cartes

Samsung Foundry attire AMD, Google et Tesla : la pénurie de capacités chez TSMC redistribue les cartes

Longtemps considérée comme l’alternative de TSMC, Samsung Electronics pourrait bientôt devenir un acteur beaucoup plus central dans l’industrie mondiale des semi-conducteurs. Portée par l’explosion de la demande en intelligence artificielle et en calcul haute performance, la division fonderie du géant sud-coréen multiplie les discussions avec certains des plus grands noms de la tech.

Selon plusieurs informations relayées par Nikkei Asia, AMD, Google, Tesla, BYD et même la société Groq soutenue par NVIDIA envisagent ou renforcent déjà leur collaboration avec Samsung pour la fabrication de futures générations de puces.

Un changement de dynamique qui reflète une réalité devenue incontournable : la demande mondiale dépasse désormais largement les capacités de production de TSMC.

L’IA pousse l’industrie vers une nouvelle diversification

Depuis deux ans, l’essor de l’intelligence artificielle transforme profondément le marché des semi-conducteurs. Les besoins explosent dans tous les secteurs : centres de données, véhicules autonomes, assistants IA, cloud computing et électronique grand public.

Face à cette croissance, TSMC reste la référence absolue pour les puces les plus avancées du marché. Mais, son succès est devenu un problème pour une partie de l’industrie. Les capacités de production du fondeur taïwanais sont désormais extrêmement sollicitées, obligeant de nombreuses entreprises à sécuriser des alternatives.

C’est précisément dans ce contexte que Samsung gagne du terrain.

AMD préparerait déjà l’après-2028

Parmi les entreprises citées figure AMD. Le fabricant américain serait actuellement en discussion avec Samsung concernant la production de futurs processeurs destinés à être lancés à partir de 2028.

Même si aucun accord officiel n’a été confirmé, cette éventualité illustre la volonté croissante des grands acteurs du secteur de ne plus dépendre exclusivement d’une seule chaîne d’approvisionnement. Pour AMD, dont les ambitions dans l’IA et les serveurs continuent de progresser, garantir l’accès à des capacités de fabrication devient un enjeu stratégique majeur.

Google renforce ses liens avec Samsung

Google apparaît également comme l’un des potentiels partenaires les plus importants. Le groupe travaillerait avec Samsung sur plusieurs projets liés à ses futures puces Axion, attendues autour de 2028.

Mais, l’intérêt de Google ne se limiterait pas aux processeurs. L’entreprise aurait également demandé à Samsung de produire une partie de ses futurs TPU (Tensor Processing Units), les accélérateurs spécialisés qui alimentent ses infrastructures d’intelligence artificielle.

Cette décision témoigne de l’importance croissante accordée à la diversification industrielle dans le domaine de l’IA.

Tesla et BYD accélèrent leurs ambitions

L’automobile représente un autre moteur de croissance pour Samsung Foundry. Tesla a déjà confirmé que sa future puce AI6 sera fabriquée dans l’usine Samsung située au Texas. Cette nouvelle génération de processeurs jouera un rôle central dans les systèmes d’assistance à la conduite et les futures plateformes de conduite autonome de la marque.

De son côté, BYD, devenu le premier constructeur mondial de véhicules électriques en volume, serait également en négociation avec Samsung pour ses futures puces destinées à la conduite autonome.

Ces discussions montrent à quel point les frontières entre l’industrie automobile et l’industrie des semi-conducteurs deviennent de plus en plus étroites.

Groq illustre la nouvelle vague de l’IA

Parmi les entreprises déjà clientes figure également Groq. La société américaine, soutenue notamment par NVIDIA, développe des processeurs spécialisés pour l’exécution de modèles d’intelligence artificielle. Samsung produit déjà certaines de ses puces actuelles et pourrait également participer à la fabrication des futures générations de ses accélérateurs IA.

Cette collaboration souligne une tendance de fond : les nouveaux acteurs de l’IA recherchent avant tout de la capacité de production disponible, parfois davantage que le nœud technologique le plus avancé.

Samsung profite de la saturation de TSMC

L’opportunité pour Samsung est considérable. Aujourd’hui, seuls trois acteurs disposent réellement des capacités nécessaires pour produire des semi-conducteurs avancés à grande échelle : TSMC, Samsung Electronics et Intel Foundry.

TSMC conserve une avance technologique importante et domine largement le marché. Intel poursuit ses investissements mais reste encore en phase de montée en puissance sur le marché des clients externes. Samsung apparaît ainsi comme la seule alternative mature capable d’absorber rapidement une partie de la demande mondiale.

Cette position devient particulièrement attractive alors que les entreprises cherchent à mettre en place des stratégies dites de « dual sourcing », consistant à répartir les commandes entre plusieurs fondeurs afin de limiter les risques liés à la chaîne d’approvisionnement.

Une opportunité stratégique pour Samsung

Les résultats financiers récents montrent déjà les effets de cette dynamique. La division semi-conducteurs de Samsung a enregistré un bénéfice opérationnel record au premier trimestre 2026, porté par la demande liée à l’intelligence artificielle et aux infrastructures de calcul.

La potentielle arrivée de nouveaux clients, comme AMD, Google ou BYD pourrait renforcer encore davantage cette trajectoire. Plus qu’un simple rattrapage face à TSMC, Samsung semble désormais bénéficier d’un changement structurel du marché.

La prochaine bataille des puces se jouera sur la capacité

Pendant des années, la compétition entre fondeurs reposait principalement sur la finesse de gravure et les performances technologiques. L’explosion de l’intelligence artificielle modifie aujourd’hui les règles du jeu.

La capacité à produire suffisamment de puces devient presque aussi importante que la technologie elle-même.

Dans ce contexte, Samsung occupe une position de plus en plus stratégique. Alors que les géants de la tech sécurisent chaque wafer disponible pour leurs futurs projets IA, la société sud-coréenne pourrait devenir l’un des grands gagnants de cette nouvelle course mondiale aux semi-conducteurs.