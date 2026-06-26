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Apple iRing : une nouvelle fuite relance la rumeur de la bague connectée

Apple iRing : une nouvelle fuite relance la rumeur de la bague connectée

Apple préparerait-il enfin son entrée sur le marché des bagues connectées ? Une nouvelle fuite relance une rumeur que beaucoup pensaient définitivement enterrée. Selon le leaker Kosutami, réputé pour plusieurs révélations précoces concernant les produits Apple, un projet baptisé « iRing » serait actuellement en développement au sein de Cupertino.

Aucun détail technique n’a encore filtré, mais cette simple affirmation suffit à raviver un dossier qui semblait avoir été refermé depuis plusieurs années.

Une fuite qui relance les spéculations

C’est sur le réseau social X que Kosutami a relancé le sujet en publiant un message particulièrement succinct : « iRing thing under development ». Interrogé par plusieurs internautes, le leaker a ensuite précisé que le projet serait bel et bien en cours de développement, tout en indiquant que son positionnement commercial ferait encore l’objet de discussions internes.

À ce stade, aucune caractéristique technique, aucun calendrier ni même l’existence d’un prototype n’ont été évoqués.

La crédibilité de cette fuite repose essentiellement sur les antécédents de Kosutami, qui s’est déjà illustré par plusieurs révélations exactes concernant du matériel Apple avant leur officialisation.

Une rumeur que beaucoup pensaient abandonnée

Cette nouvelle affirmation contraste avec plusieurs déclarations apparues ces dernières années. Fin 2024, le PDG d’Oura, Tom Hale, affirmait que Apple ne préparait pas de bague connectée. Quelques mois auparavant, le journaliste Mark Gurman (Bloomberg) expliquait également qu’Apple aurait mis de côté un tel projet afin d’éviter de concurrencer directement l’Apple Watch, pilier de sa stratégie dans les objets connectés.

Ces informations avaient progressivement convaincu une grande partie des observateurs que le projet avait été abandonné.

La nouvelle fuite laisse toutefois penser qu’Apple aurait pu reconsidérer cette décision.

Un marché devenu beaucoup plus mature

Pendant qu’Apple observait le secteur à distance, le marché des bagues connectées a fortement évolué. Samsung a lancé sa Galaxy Ring, qui a rapidement trouvé son public auprès des utilisateurs souhaitant un suivi de santé plus discret.

De son côté, Oura a continué d’enrichir sa plateforme avec de nouvelles fonctions de suivi du sommeil, de récupération physique et de santé métabolique. Google s’intéresse également à cette catégorie à travers Fitbit, signe que les principaux acteurs du marché considèrent désormais les bagues intelligentes comme un véritable segment des objets connectés.

Cette évolution pourrait avoir modifié la perception d’Apple.

Une bague plutôt qu’une concurrente de l’Apple Watch

Longtemps, l’hypothèse d’une bague Apple semblait incompatible avec l’Apple Watch. Pourtant, les usages montrent aujourd’hui qu’il s’agit davantage de produits complémentaires que concurrents. De nombreux utilisateurs apprécient le suivi du sommeil ou des constantes de santé, mais renoncent progressivement à porter une montre pendant la nuit.

Une bague connectée répond précisément à cette problématique :

suivi permanent sans écran

confort accru pendant le sommeil

autonomie souvent supérieure

collecte passive des données de santé

Dans cette logique, une éventuelle iRinga pourrait enrichir l’écosystème Santé d’Apple plutôt que remplacer l’Apple Watch.

L’écosystème Apple comme principal avantage

Si Apple décidait réellement d’investir ce marché, son principal atout ne résiderait probablement pas dans le matériel lui-même. La véritable différence pourrait venir de l’intégration logicielle.

Associée à l’application Santé, à Apple Intelligence, aux fonctionnalités de suivi médical et à l’écosystème iPhone, une bague connectée pourrait offrir une expérience particulièrement cohérente, capable de fusionner les données issues de plusieurs appareils.

Apple a souvent adopté cette stratégie : arriver plus tard que ses concurrents, mais miser sur une intégration poussée plutôt que sur la nouveauté seule.

Un projet encore loin d’être confirmé

Malgré l’intérêt suscité par cette nouvelle fuite, la prudence reste indispensable. Le fait qu’un produit soit « en développement » ne signifie pas qu’il sera un jour commercialisé. Chez Apple, de nombreux projets restent au stade du prototype ou de la recherche interne avant d’être abandonnés.

La fuite de Kosutami ne permet donc pas de conclure que l’iRing verra effectivement le jour.

En revanche, elle rappelle que le marché des bagues connectées est désormais suffisamment mature pour attirer l’attention d’Apple. Si Cupertino estime que cette catégorie peut compléter son écosystème sans fragiliser les ventes de l’Apple Watch, l’iRing pourrait finalement passer du statut de rumeur persistante à celui de nouveau produit stratégique.