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Meta Glasses : Meta lance ses premières lunettes connectées sous sa propre marque avec Kylie Jenner

Meta Glasses : Meta lance ses premières lunettes connectées sous sa propre marque avec Kylie Jenner

Depuis plusieurs années, Meta avance méthodiquement sur le marché des lunettes connectées. Mais jusqu’à présent, la stratégie du groupe reposait largement sur la notoriété de partenaires historiques comme Ray-Ban ou Oakley.

Cette époque semble désormais révolue.

Meta vient de dévoiler les Meta Glasses, ses premières lunettes intelligentes développées sous sa propre identité de marque. Un lancement qui marque une étape importante dans l’ambition du géant américain de s’imposer comme un acteur incontournable des wearables alimentés par l’intelligence artificielle.

Pour accompagner cette nouvelle phase, Meta mise également sur une recette devenue incontournable dans l’industrie technologique : les célébrités. La société s’associe ainsi à Kylie Jenner pour lancer une édition spéciale baptisée « Meta Glasses by Kylie ».

Une nouvelle identité pour les lunettes intelligentes de Meta

Jusqu’ici, les lunettes connectées de Meta étaient principalement perçues comme des produits Ray-Ban ou Oakley intégrant de la technologie Meta. Avec cette nouvelle génération, l’entreprise cherche à inverser cette perception.

Les Meta Glasses arborent désormais directement le logo de la société et sont proposées en trois déclinaisons : Meta Glasses by Kylie, Adventurer et Fury. L’objectif est clair : construire une marque forte autour de l’écosystème matériel de Meta, indépendamment des licences historiques du secteur de l’optique.

Cette évolution intervient alors que la concurrence se renforce rapidement sur le marché des lunettes intelligentes.

Une bataille qui s’intensifie autour des lunettes IA

Le lancement des Meta Glasses arrive à un moment particulièrement stratégique. Plusieurs géants technologiques préparent actuellement leurs propres visions de l’informatique portable :

Apple poursuit ses travaux autour des dispositifs de réalité augmentée.

Google⁠ multiplie les initiatives autour de l’intelligence artificielle et des interfaces visuelles.

Snap⁠ continue de développer ses lunettes Spectacles.

Dans ce contexte, Meta cherche à prendre une longueur d’avance en combinant intelligence artificielle, design et attractivité grand public.

MuseSpark AI : la nouvelle génération de l’assistant Meta

La principale nouveauté technologique de ces lunettes s’appelle MuseSpark AI. Jusqu’à présent, les produits de la marque reposaient sur Meta AI. MuseSpark représente une évolution plus ambitieuse de cette plateforme.

Selon Meta, cette nouvelle génération offre une compréhension contextuelle plus avancée, des réponses plus pertinentes, une meilleure interprétation de l’environnement visuel et une interaction plus naturelle avec l’utilisateur.

Concrètement, les lunettes sont capables d’analyser ce que regarde l’utilisateur afin de fournir des informations en temps réel.

L’assistant peut par exemple répondre à des questions contextuelles, identifier certains éléments visibles, fournir des recommandations locales et aider à organiser des tâches quotidiennes. L’objectif est de transformer les lunettes en véritable compagnon numérique permanent.

Une expérience complète de lunettes connectées

Au-delà de l’intelligence artificielle, les Meta Glasses reprennent les fonctionnalités désormais attendues sur ce type d’appareil. L’équipement embarque des caméras intégrées, des microphones, des haut-parleurs discrets et une interface vocale. Les utilisateurs peuvent ainsi prendre des photos, enregistrer des vidéos, écouter de la musique, passer des appels ou encore interagir avec l’assistant IA sans sortir leur smartphone.

Cette approche reflète la vision de Meta selon laquelle les lunettes pourraient progressivement devenir l’une des principales interfaces informatiques du futur.

Kylie Jenner, nouvelle ambassadrice de l’IA portable

Le choix de Kylie Jenner n’est évidemment pas anodin. À l’image des collaborations récemment observées dans l’univers technologique, Meta cherche à élargir son audience au-delà des passionnés de technologie. L’édition Meta Glasses by Kylie sera proposée en quantité limitée et se distinguera par des éléments de design exclusifs.

Cette stratégie vise à positionner les lunettes connectées comme un accessoire de mode autant qu’un produit technologique.

Une approche particulièrement importante dans une catégorie où l’acceptation sociale reste un enjeu majeur.

Prix et disponibilité

Les différents modèles seront commercialisés à partir du mois de juillet.

Les tarifs annoncés sont les suivants :

L’édition signée Kylie Jenner bénéficiera d’un positionnement plus premium en raison de son caractère limité et de ses éléments esthétiques exclusifs.

Meta veut préparer l’après-smartphone

Au-delà du produit lui-même, ce lancement révèle surtout les ambitions à long terme de Meta. L’entreprise considère depuis plusieurs années que les lunettes intelligentes représentent l’une des évolutions les plus naturelles de l’informatique personnelle. Dans cette vision, l’intelligence artificielle ne serait plus consultée via un écran, mais intégrée directement dans l’environnement quotidien de l’utilisateur.

Les Meta Glasses constituent ainsi une nouvelle étape vers cet objectif.

Reste désormais à savoir si le grand public est prêt à adopter un assistant IA porté sur le visage en permanence. Mais une chose semble certaine : Meta est convaincu que le futur de l’informatique passera par les lunettes, et l’entreprise accélère pour transformer cette vision en réalité.