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OpenAI étend Daybreak avec GPT-5.5-Cyber et de nouveaux outils de cybersécurité

OpenAI étend Daybreak avec GPT-5.5-Cyber et de nouveaux outils de cybersécurité

Pendant des années, l’un des principaux défis de la cybersécurité consistait à découvrir les vulnérabilités cachées dans les logiciels. Avec l’arrivée des modèles d’intelligence artificielle avancés, ce paradigme est en train de changer rapidement.

Aujourd’hui, la capacité à identifier des failles progresse plus vite que celle à les corriger.

C’est précisément le problème que OpenAI cherche à résoudre avec l’expansion de son initiative Daybreak. Le programme, dédié à la cybersécurité défensive, franchit une nouvelle étape avec le lancement de GPT-5.5-Cyber, une version enrichie de Codex Security, un nouveau réseau de partenaires spécialisés et une initiative destinée à renforcer la sécurité des logiciels open source les plus utilisés au monde.

L’ambition est claire : réduire le temps qui sépare la découverte d’une vulnérabilité de son correctif.

Quand l’IA devient un outil de remédiation

Selon OpenAI, l’intelligence artificielle est désormais capable d’analyser des bases de code massives, de retracer des chemins d’attaque complexes et de détecter des vulnérabilités avec une rapidité inédite.

Mais, identifier un problème ne suffit pas.

Les équipes de sécurité doivent ensuite vérifier la validité des découvertes, évaluer leur niveau de risque, développer un correctif, tester ce correctif, organiser sa diffusion, et superviser son déploiement. Cette phase de remédiation représente souvent la partie la plus longue et la plus coûteuse du processus.

Daybreak cherche précisément à automatiser une partie de ces étapes tout en conservant une supervision humaine permanente.

Codex Security devient plus ambitieux

Au cœur de cette nouvelle stratégie se trouve l’évolution de Codex Security. OpenAI a mis à jour son plugin spécialisé afin d’accélérer non seulement la détection des vulnérabilités, mais également leur correction.

Parmi les nouvelles capacités annoncées :

Analyse approfondie de bases de code complètes.

Évaluation des modifications récentes.

Création automatique de modèles de menace.

Analyse des chemins d’attaque.

Génération de correctifs adaptés au contexte du code.

Priorisation des vulnérabilités.

Intégration avec les outils de développement existants.

Depuis son lancement en phase expérimentale, la plateforme aurait déjà analysé plus de 30 millions de commits répartis sur plus de 30 000 projets logiciels. OpenAI affirme que plus de 70 000 vulnérabilités ont été confirmées puis corrigées par des équipes humaines, tandis que plus de 500 000 correctifs supplémentaires auraient été automatiquement validés par le système.

GPT-5.5-Cyber, une IA spécialisée dans la sécurité

L’autre annonce majeure concerne GPT-5.5-Cyber. Cette variante du modèle GPT-5.5 a été conçue spécifiquement pour les professionnels de la cybersécurité bénéficiant d’un accès vérifié via le programme Trusted Access for Cyber.

Contrairement aux modèles généralistes, GPT-5.5-Cyber est optimisé pour l’analyse de dépôts de code, l’identification de composants sensibles, la validation des vulnérabilités, le développement de correctifs, les tests de sécurité et la préparation de rapports destinés aux équipes humaines. OpenAI affirme que cette version atteint des performances supérieures à GPT-5.5 classique sur plusieurs benchmarks spécialisés.

L’objectif n’est pas de remplacer les experts, mais de leur fournir un assistant capable d’accélérer les tâches les plus complexes et chronophages.

Des vulnérabilités déjà découvertes dans des projets majeurs

OpenAI indique que ses modèles ont déjà contribué à identifier et valider des vulnérabilités dans plusieurs projets d’envergure. Parmi eux figurent notamment Firefox, V8, Safari, OpenBSD, FreeBSD et plusieurs implémentations du protocole HTTP/2.

Cette capacité à travailler sur des infrastructures critiques démontre l’évolution rapide des modèles d’IA dans le domaine de la sécurité offensive et défensive.

Patch the Planet : sécuriser l’open source

L’expansion de Daybreak s’accompagne également du lancement d’un programme particulièrement intéressant : Patch the Planet. Développée en partenariat avec Trail of Bits, HackerOne et Calif, cette initiative vise à aider les projets open source les plus utilisés à transformer rapidement les signalements de vulnérabilités en correctifs opérationnels.

Plus de trente projets ont déjà rejoint le programme, parmi lesquels cURL, Go, Python, Sigstore et pyca/cryptography.

Cette démarche répond à un problème bien connu du secteur.

Selon plusieurs études citées par OpenAI, une immense partie de l’infrastructure logicielle mondiale repose sur des projets maintenus par un nombre très limité de développeurs. Dans de nombreux cas, moins de dix personnes assurent l’essentiel du développement d’outils utilisés par des millions d’organisations.

Avec l’explosion des rapports générés par l’IA, ces équipes peinent parfois à suivre le rythme.

Une collaboration avec les gouvernements

OpenAI confirme également poursuivre ses travaux avec plusieurs institutions gouvernementales afin d’améliorer les capacités de défense cyber. Aux États-Unis, l’entreprise collabore notamment avec différents organismes fédéraux spécialisés dans les standards technologiques et la sécurité numérique.

Des partenariats similaires existent également avec :

L’Australie.

Le Canada.

La France.

L’Allemagne.

Le Japon.

La Corée du Sud.

Plusieurs institutions européennes.

L’objectif consiste à adapter les outils de cybersécurité basés sur l’IA aux infrastructures critiques et aux environnements gouvernementaux sensibles.

L’IA passe du diagnostic à l’action

L’évolution de Daybreak illustre une transformation plus large de l’intelligence artificielle. Jusqu’à récemment, les modèles étaient principalement utilisés pour analyser, résumer ou détecter des problèmes. Désormais, ils commencent à participer activement à leur résolution.

Dans le domaine de la cybersécurité, cette transition pourrait avoir des conséquences majeures.

À mesure que les attaques deviennent plus sophistiquées et que le volume de code mondial continue de croître, la capacité à corriger rapidement les vulnérabilités devient aussi importante que leur découverte.

Avec Daybreak, OpenAI mise sur une vision où l’intelligence artificielle agit comme un accélérateur de résilience numérique. Une évolution qui pourrait transformer durablement la manière dont les logiciels sont sécurisés, maintenus et protégés à l’échelle mondiale.