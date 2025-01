DJI Amflow PL : Le VTT électrique haut de gamme débarque en France !

DJI, célèbre pour ses drones et systèmes de stabilisation, élargit ses activités avec le lancement de son premier vélo électrique, le Amflow PL. Ce vélo de montagne en fibre de carbone, équipé du nouveau système de motorisation Avinox, est désormais disponible en France. Avec une combinaison de puissance, de légèreté et de fonctionnalités intelligentes, le Amflow PL entend rivaliser avec des marques bien établies, comme Bosch et Specialized.

Le cœur du Amflow PL réside dans son système Avinox, conçu pour offrir une expérience de conduite exceptionnelle. Avec un couple maximal impressionnant de 120 Nm, ce vélo peut gravir les pentes les plus raides sans difficulté.

De plus, il dispose d’un boost de 1000W à la demande pour des accélérations instantanées. En fonctionnement normal, le moteur fournit une puissance nominale de 250W, pouvant atteindre un pic de 850W, tout en restant remarquablement silencieux pour une conduite fluide et agréable.

Le Amflow PL est doté d’une batterie amovible de 800 Wh, capable de se recharger de 0 à 75 % en seulement 1,5 heure grâce au chargeur rapide GaN 2A/508W développé par DJI.

Amflow PL, un vélo léger et bourré de technologie

Malgré sa puissance et ses nombreuses fonctionnalités, le Amflow PL reste étonnamment léger avec un poids de seulement 19,2 kg. Cette prouesse est rendue possible grâce à un cadre en fibre de carbone pesant 2,27 kg et un système de motorisation Avinox qui ajoute seulement 2,52 kg. Le vélo intègre également un écran couleur OLED de 2 pouces, discrètement intégré au cadre, qui affiche des informations en temps réel sur la conduite. Une application dédiée, baptisée Avinox, permet de surveiller les données, de localiser le vélo en cas de problème et de recevoir des alertes en cas de tentative de vol.

Le Amflow PL offre quatre modes d’assistance au pédalage, y compris un mode automatique qui ajuste la puissance en fonction de la résistance rencontrée. Il est également équipé d’une suspension intégrale Fox pour une conduite confortable et peut accueillir des roues arrière de 27,5 pouces ou 29 pouces, s’adaptant ainsi aux différents styles et terrains.

DJI applique au Amflow PL les technologies perfectionnées au fil des années dans ses drones et systèmes de stabilisation.

Un positionnement premium

Avec un prix de 6 499 ou 10 000 euros en fonction du modèle (Carbon ou Carbon Pro), le Amflow PL se positionne dans la catégorie des vélos électriques sportifs haut de gamme, en concurrence directe avec des modèles phares comme la série Turbo de Specialized.

Le Amflow PL marque une nouvelle étape pour DJI, qui diversifie son portefeuille en appliquant son expertise technologique au monde du cyclisme électrique. Avec une conception légère, une puissance impressionnante et des fonctionnalités connectées, ce vélo promet de s’imposer comme un sérieux concurrent dans le segment premium des vélos électriques. Pour les amateurs de technologie et de sport, ce lancement est à surveiller de près, car DJI semble prêt à faire une entrée remarquée dans ce nouveau marché.