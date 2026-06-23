Depuis plusieurs années, Getty Images figure parmi les entreprises les plus critiques à l’égard des méthodes utilisées pour entraîner les modèles d’intelligence artificielle. Le spécialiste mondial de la photographie sous licence a régulièrement défendu une vision fondée sur le respect des droits d’auteur, la rémunération des créateurs et l’utilisation de contenus autorisés.

C’est précisément ce qui rend son nouveau partenariat avec OpenAI particulièrement remarquable.

Les deux entreprises viennent d’annoncer un accord qui permettra aux contenus sous licence de Getty Images d’être intégrés aux expériences de recherche et de découverte proposées par ChatGPT. Une collaboration qui marque un tournant symbolique dans les relations entre les acteurs de l’intelligence artificielle et les détenteurs de contenus.

Des images professionnelles au cœur de l’expérience ChatGPT

Grâce à cet accord, les utilisateurs de ChatGPT pourront progressivement voir apparaître davantage de photographies et d’éléments visuels issus du catalogue Getty Images dans certaines réponses générées par l’IA.

L’objectif affiché est double.

D’un côté, OpenAI souhaite enrichir ses réponses avec des contenus visuels de haute qualité provenant d’une source reconnue. De l’autre, Getty Images entend promouvoir une approche plus transparente de l’intelligence artificielle en s’appuyant exclusivement sur des contenus correctement licenciés.

Cette stratégie vise à renforcer la fiabilité des résultats tout en apportant davantage de contexte visuel aux recherches effectuées dans ChatGPT.

Dans un environnement où l’origine des données utilisées par les systèmes d’IA est régulièrement remise en question, cette démarche apparaît comme une tentative de professionnaliser davantage l’écosystème.

Un symbole fort pour l’industrie

Au-delà de l’aspect technologique, ce partenariat envoie un message particulièrement important au secteur.

Depuis l’explosion de l’IA générative, les débats se sont largement concentrés sur les questions de propriété intellectuelle. De nombreux créateurs, éditeurs et détenteurs de droits ont reproché aux entreprises spécialisées dans l’IA d’exploiter des œuvres protégées sans autorisation explicite.

Getty Images a longtemps incarné cette position.

L’entreprise a régulièrement défendu l’idée que l’intelligence artificielle devait être développée à partir de contenus sous licence et dans le cadre d’accords contractuels clairement établis.

L’annonce de ce partenariat montre qu’une autre voie est peut-être possible : celle de la collaboration plutôt que de l’affrontement juridique.

Une nouvelle source de valeur pour Getty Images

Pour Getty Images, l’accord représente également une opportunité économique importante. Le groupe dispose de l’une des plus vastes bibliothèques de contenus visuels au monde, couvrant la photographie de presse, le sport, le divertissement, les archives historiques et les contenus éditoriaux professionnels.

L’intégration de ces ressources dans les services d’intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives de monétisation à une époque où la consommation de contenus évolue rapidement.

Plutôt que de considérer l’IA comme une menace pour son modèle économique, Getty cherche désormais à transformer cette technologie en canal de distribution supplémentaire pour ses actifs.

OpenAI poursuit sa stratégie de légitimation

Du côté d’OpenAI, cette alliance s’inscrit dans une tendance plus large. L’entreprise multiplie depuis plusieurs mois les accords avec des groupes de médias, des éditeurs et des détenteurs de contenus afin de renforcer la légitimité de ses produits et de sécuriser l’accès à des sources fiables.

L’intégration de contenus professionnels sous licence permet non seulement d’améliorer la qualité des réponses, mais aussi de répondre à certaines critiques concernant l’origine des données utilisées par les modèles d’intelligence artificielle.

Dans un contexte où les questions de droits d’auteur deviennent centrales pour l’avenir du secteur, ce type de partenariat pourrait devenir un modèle de référence.

L’industrie entre dans une nouvelle phase

Le véritable enseignement de cet accord dépasse probablement les deux entreprises concernées.

Pendant plusieurs années, le débat autour de l’IA s’est résumé à une confrontation entre innovation technologique et protection des œuvres. Aujourd’hui, les premiers signes d’une phase plus mature commencent à apparaître.

Les géants de l’intelligence artificielle ne cherchent plus seulement à accéder aux contenus. Ils commencent à négocier leur utilisation, à rémunérer les ayants droit et à construire des relations plus structurées avec les créateurs.

Cette évolution pourrait profondément transformer l’économie de l’IA générative au cours des prochaines années.

De l’affrontement à la coopération

Il y a encore peu de temps, beaucoup imaginaient que les relations entre les plateformes d’intelligence artificielle et les détenteurs de droits se règleraient principalement devant les tribunaux.

L’accord entre Getty Images et OpenAI suggère une trajectoire différente.

Sans mettre fin aux débats sur le droit d’auteur ou l’utilisation des contenus créatifs, il démontre qu’un terrain d’entente est possible lorsque les intérêts économiques et technologiques convergent.

Pour l’industrie de l’IA, ce partenariat pourrait ainsi marquer le début d’une nouvelle ère : celle où l’innovation ne se construit plus contre les créateurs, mais avec eux.