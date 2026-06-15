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Galaxy Z Fold 8 Wide : Samsung testerait un verre pliable plus épais pour réduire la pliure

Galaxy Z Fold 8 Wide : Samsung testerait un verre pliable plus épais pour réduire la pliure

Samsung pourrait préparer une évolution importante pour ses prochains smartphones pliables. Selon de nouvelles informations issues de la chaîne d’approvisionnement, la marque testerait une couche d’Ultra Thin Glass plus épaisse sur certains futurs modèles Galaxy Z Fold, avec un objectif clair : améliorer la durabilité et rendre la pliure centrale moins visible.

Une avancée qui pourrait renforcer le positionnement premium de la gamme à un moment où la concurrence sur les pliables devient particulièrement intense.

Un verre UTG de 60 microns à l’étude

Samsung testerait une nouvelle couche de verre ultra-fin de 60 microns. Ce serait une progression notable par rapport aux générations récentes. Le Galaxy Z Fold 6 utilisait une couche d’environ 30 microns, tandis que les modèles plus récents sont passés à 45 microns pour renforcer la résistance.

Le passage à 60 microns pourrait permettre de mieux absorber les chocs du quotidien et de réduire l’effet de creux au niveau de la charnière.

Le Galaxy Z Fold 8 Wide comme premier terrain d’essai

Cette nouveauté serait d’abord testée sur le Galaxy Z Fold 8 Wide, un modèle au format plus large, proche d’un passeport. Samsung adopterait donc une stratégie prudente : introduire le nouveau matériau sur une variante spécifique avant un éventuel déploiement plus large avec la génération Galaxy Z Fold 9.

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra, lui, conserverait pour l’instant une couche UTG de 45 microns.

Une réponse aux critiques historiques des pliables

Depuis les débuts des smartphones pliables, la pliure centrale reste l’un des principaux points de friction. Même si Samsung a largement amélioré ses charnières et ses matériaux, l’écran pliable demeure l’élément le plus sensible de l’expérience.

Un verre plus épais pourrait aider à rendre l’appareil plus rassurant, surtout pour les utilisateurs qui hésitent encore à adopter ce format par crainte de fragilité.

Samsung affine sa stratégie pliable

Cette amélioration s’inscrirait dans un travail plus large sur les charnières, les couches de protection et la robustesse générale des Galaxy Z Fold. Le prochain Galaxy Unpacked est attendu le 22 juillet 2026 à Londres, avec plusieurs pliables au programme.

Si le Z Fold 8 Wide inaugure réellement ce verre UTG renforcé, il pourrait devenir l’un des modèles les plus intéressants de la gamme, non pas par une rupture spectaculaire, mais par une amélioration concrète du confort et de la durabilité.