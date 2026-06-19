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Galaxy S27 : Samsung préparerait très peu de nouveautés pour son modèle standard

Galaxy S27 : Samsung préparerait très peu de nouveautés pour son modèle standard

Les premières rumeurs autour de la future gamme Galaxy S27 commencent à émerger, mais elles pourraient décevoir une partie des utilisateurs fidèles à la version standard. Selon plusieurs informations en provenance de la chaîne d’approvisionnement coréenne, Samsung ne prévoirait pas de changements majeurs pour le Galaxy S27.

Une stratégie qui contraste avec les attentes du marché, alors que la concurrence accélère l’intégration de nouvelles technologies autour de l’intelligence artificielle, de la photographie et des écrans.

Si ces informations se confirment, le Galaxy S27 pourrait devenir l’un des renouvellements les plus conservateurs de la gamme Galaxy S.

Peu de changements attendus sur l’écran et la photo

D’après le leaker coréen Lanzuk, Samsung ne développerait actuellement aucun nouveau composant majeur destiné au Galaxy S27 standard. Les deux domaines les plus concernés seraient : l’écran et le bloc photo arrière. Selon cette source, aucune activité significative n’aurait été détectée auprès des fournisseurs habituellement impliqués dans le développement de nouvelles dalles ou de nouveaux capteurs.

En clair, le Galaxy S27 pourrait reprendre une grande partie de la fiche technique du Galaxy S26.

L’information la plus marquante concerne probablement la photographie. Samsung utiliserait encore une fois le même système photo principal que sur plusieurs générations précédentes. Si la rumeur se confirme, la série Galaxy S aurait conservé une architecture photo largement similaire sur les Galaxy S22, S23, S24, S25, S26 et donc Galaxy S27. Sur le papier, cela pourrait donner l’impression d’une stagnation.

Dans les faits, Samsung continue d’améliorer ses algorithmes de traitement d’image, sa colorimétrie et sa gestion de l’exposition. Les performances photographiques peuvent donc progresser sans nécessairement modifier le matériel.

Mais face à une concurrence qui multiplie les capteurs de grande taille et les innovations optiques, cette stratégie pourrait devenir plus difficile à défendre.

Le dossier BOE relance les interrogations

Cette absence de nouveauté pourrait également expliquer certaines rumeurs apparues ces dernières semaines autour de l’écran du Galaxy S27. Plusieurs rapports évoquaient la possibilité que Samsung utilise une dalle produite par le fabricant chinois BOE.

L’idée était simple : si aucun nouvel écran n’est développé spécifiquement pour le Galaxy S27, Samsung pourrait externaliser une partie de la production afin de réduire ses coûts.

Toutefois, des informations plus récentes indiquent que Samsung aurait finalement revu cette stratégie. La raison ne serait pas liée à la qualité des écrans BOE, mais plutôt à la volonté du groupe de soutenir son propre écosystème industriel et la rentabilité de Samsung Display.

Une stratégie dictée par la hausse des coûts ?

Cette approche plus conservatrice pourrait avoir une explication économique. L’ensemble de l’industrie technologique est confronté à une hausse importante des coûts : mémoire DRAM, stockage NAND, composants IA et production avancée des semi-conducteurs.

Apple a récemment reconnu que ces augmentations allaient probablement entraîner des hausses tarifaires sur ses futurs appareils. Samsung pourrait donc chercher à limiter les coûts de développement du Galaxy S27 afin de conserver un positionnement tarifaire compétitif.

Le smartphone devrait malgré tout bénéficier d’une nouvelle génération de processeur, garantissant un gain de performances et de capacités liées à l’intelligence artificielle.

Samsung veut-il pousser les utilisateurs vers l’Ultra ?

Cette stratégie soulève également une autre question. Samsung pourrait volontairement accentuer les différences entre le Galaxy S27 standard et le futur Galaxy S27 Ultra.

Depuis plusieurs années, le modèle Ultra concentre l’essentiel des innovations : capteurs photo exclusifs, écrans plus avancés, batterie plus généreuse et fonctions premium. Limiter les évolutions du modèle de base pourrait rendre la version Ultra encore plus attractive auprès des consommateurs prêts à investir davantage.

Une approche qui rappelle celle adoptée par Apple avec ses iPhone Pro, de plus en plus différenciés des modèles standards.

Une décision qui reste à confirmer

Il convient toutefois de rester prudent. Le Galaxy S27 ne devrait pas être lancé avant plusieurs mois et les plans de Samsung peuvent encore évoluer. Les informations actuelles reposent principalement sur l’analyse de la chaîne d’approvisionnement et non sur des éléments officiels.

Mais si cette tendance se confirme, Samsung pourrait privilégier une évolution logicielle et algorithmique plutôt qu’une refonte matérielle majeure pour son prochain smartphone d’entrée de gamme premium.

Une stratégie potentiellement efficace pour maîtriser les coûts, mais qui risque également de renforcer les critiques sur le manque d’innovation des modèles standards.