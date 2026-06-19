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Google Photos déploie son éditeur IA en Europe : retoucher une photo devient aussi simple que parler

Google Photos déploie son éditeur IA en Europe : retoucher une photo devient aussi simple que parler

L’intelligence artificielle continue de transformer les usages du quotidien, parfois de manière presque invisible. Après avoir révolutionné la recherche, la traduction ou encore la création de contenu, elle s’attaque désormais à l’édition photo grand public.

Google vient d’annoncer l’extension européenne de « Edit with Ask Photos », une fonctionnalité intégrée à Google Photos qui permet de modifier des images simplement en décrivant ce que l’on souhaite obtenir. Plus besoin de naviguer entre des dizaines d’outils ou de maîtriser les subtilités de la retouche : une phrase suffit.

Une évolution qui illustre parfaitement la vision de Google pour la photographie mobile à l’ère de l’IA.

L’édition photo passe du curseur au langage naturel

Lancée initialement aux États-Unis, en Australie, en Inde et au Japon, la fonction « Edit with Ask Photos » arrive désormais dans cinq nouveaux marchés européens : France, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne et Italie. Le déploiement est progressif et tous les utilisateurs ne verront pas la fonctionnalité apparaître immédiatement.

Le principe est particulièrement simple : au lieu d’ajuster manuellement des paramètres comme l’exposition, les ombres ou les détails, l’utilisateur formule directement sa demande en langage naturel. Quelques exemples : « Supprime les reflets. », « Restaure cette vieille photo. », « Retire les éléments gênants à l’arrière-plan. » et « Améliore la luminosité du visage. ».

L’intelligence artificielle analyse alors l’image et applique automatiquement les modifications correspondantes.

Une démocratisation de la retouche photo

Pendant longtemps, les outils de retouche avancés sont restés réservés aux utilisateurs expérimentés ou aux professionnels. Même sur smartphone, des applications comme Adobe Lightroom ou Photoshop Mobile demandent encore un minimum de connaissances techniques pour obtenir des résultats précis.

Google adopte une approche radicalement différente.

L’entreprise cherche à supprimer la barrière technique entre l’utilisateur et le résultat souhaité. L’interface ne demande plus « comment » modifier l’image, mais simplement « quel résultat » obtenir. Cette évolution rappelle ce que les modèles génératifs ont déjà accompli dans les domaines du texte, de l’image ou du développement logiciel : transformer des intentions humaines en actions concrètes grâce au langage naturel.

Android en priorité, iOS devra patienter

Pour l’instant, l’expansion européenne concerne exclusivement Android. Aux États-Unis, la fonctionnalité est déjà disponible sur iPhone, mais Google n’a pas encore confirmé son arrivée sur iOS dans les nouveaux pays concernés. Les utilisateurs européens d’iPhone devront donc attendre une future mise à jour avant de pouvoir profiter de cette expérience conversationnelle de retouche photo.

Cette stratégie n’est pas surprenante. Google utilise souvent Android comme terrain de déploiement initial avant d’étendre progressivement certaines fonctions à l’écosystème Apple.

Google Photos devient une véritable plateforme créative

L’arrivée d’Edit with Ask Photos s’inscrit dans une transformation plus large de Google Photos. Ces dernières semaines, Google a également enrichi l’application avec une nouvelle suite d’outils de retouche baptisée Touch Up.

Cette dernière permet notamment de lisser la peau, d’éclaircir le regard, de blanchir les dents et d’améliorer automatiquement certains portraits. Des fonctionnalités autrefois réservées à des applications spécialisées sont désormais directement accessibles depuis la galerie photo.

Google Photos évolue ainsi progressivement d’un simple espace de stockage vers une plateforme complète de gestion et d’amélioration des souvenirs numériques.

L’IA redéfinit l’avenir de la photographie mobile

Au-delà de cette mise à jour, l’initiative illustre une tendance majeure de l’industrie. Les fabricants de smartphones et les éditeurs logiciels ne cherchent plus uniquement à améliorer les capteurs ou la qualité des clichés. Ils s’efforcent désormais de simplifier radicalement les interactions avec les outils créatifs. La photographie computationnelle avait déjà automatisé une grande partie du travail de prise de vue. L’intelligence artificielle conversationnelle commence maintenant à automatiser la phase d’édition.

Cette évolution pourrait modifier durablement la façon dont des millions d’utilisateurs interagissent avec leurs photos.

À terme, la question ne sera plus de savoir comment retoucher une image, mais simplement de décrire le résultat souhaité. Et pour Google, cette transition pourrait bien représenter la prochaine étape naturelle de la photographie assistée par IA.