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Midjourney lance un scanner corporel révolutionnaire : promesse médicale ou simple prototype ?

Midjourney lance un scanner corporel révolutionnaire : promesse médicale ou simple prototype ?

Connue pour ses images générées par intelligence artificielle, Midjourney s’aventure désormais dans un domaine bien éloigné de la création visuelle : l’imagerie médicale.

Le 18 juin 2026, la société de San Francisco a officiellement présenté Midjourney Medical et dévoilé son premier projet : le Midjourney Scanner, un système d’échographie corporelle intégrale capable, selon son fondateur David Holz, de scanner l’ensemble du corps humain à très faible coût.

L’annonce a immédiatement attiré l’attention du secteur technologique. Pourtant, derrière les promesses ambitieuses se cache une réalité beaucoup plus nuancée.

Un scanner inspiré d’une technologie médicale ancienne

Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, le Midjourney Scanner ne repose pas sur l’intelligence artificielle. Du moins pas encore. L’appareil utilise une technologie appelée Ultrasound Computed Tomography (USCT), ou tomographie ultrasonore.

Le principe est connu depuis plusieurs décennies :

Le corps est entouré d’un anneau de capteurs ultrasoniques.

Les ondes sonores sont envoyées sous plusieurs angles.

Les échos sont analysés pour reconstruire un modèle 3D complet.

À la différence d’une échographie classique réalisée avec une sonde manuelle, cette approche permet théoriquement de cartographier un volume entier de manière automatisée. L’innovation de Midjourney ne réside donc pas dans le concept lui-même, mais dans sa tentative d’appliquer cette technologie à l’ensemble du corps humain.

Une promesse impressionnante… mais encore loin de la réalité

Lors de sa présentation, Midjourney a évoqué un objectif particulièrement ambitieux :

Scanner complet du corps en 60 secondes.

Coût de quelques dollars seulement.

Résolution submillimétrique.

Alternative potentielle à certaines utilisations de l’IRM.

Mais, la version actuelle est encore très éloignée de cette vision. Selon les informations communiquées par l’entreprise, le prototype nécessite environ 20 minutes par examen, une douzaine de personnes seulement ont été scannées, aucun algorithme d’IA n’intervient dans le traitement des images et le système ne dispose d’aucune autorisation diagnostique.

Autrement dit, Midjourney présente aujourd’hui davantage une preuve de concept qu’un produit prêt à transformer la médecine.

Le rôle clé de Butterfly Network

Le véritable cœur technologique du projet provient d’un partenaire externe. En novembre 2025, Midjourney a signé un accord stratégique avec Butterfly Network pour exploiter sa technologie d’ultrasons sur puce. Cette innovation remplace les cristaux piézoélectriques traditionnels par des transducteurs intégrés directement dans une puce en silicium.

Les avantages sont considérables :

Réduction des coûts de fabrication.

Miniaturisation du matériel.

Production à grande échelle inspirée de l’industrie des semi-conducteurs.

Capacité de traitement beaucoup plus élevée.

Le scanner actuel embarque environ 9 000 capteurs actifs et génère près de 17 Go de données par seconde. Une quantité d’informations qui constitue aujourd’hui le principal frein à la vitesse d’exécution promise.

Midjourney vise le marché du bien-être avant celui de la santé

L’aspect le plus surprenant du projet n’est peut-être pas la technologie elle-même. Il concerne plutôt sa stratégie commerciale. Plutôt que de lancer son appareil dans les hôpitaux ou les centres médicaux, Midjourney prévoit d’ouvrir des espaces baptisés « Midjourney Spas ». Le premier devrait voir le jour à San Francisco fin 2027. Le concept mélange : Spa, Sauna, Bains froids, Espaces de relaxation et Scanner corporel complet.

L’idée consiste à présenter l’examen comme une expérience de bien-être plutôt qu’un acte médical. Cette approche permet également à l’entreprise d’éviter certaines contraintes réglementaires liées au diagnostic médical.

Le véritable défi : les faux positifs

Même si la technologie fonctionne parfaitement, un autre problème apparaît immédiatement. Les études menées sur les examens corporels complets montrent qu’ils détectent très souvent des anomalies sans conséquence réelle pour la santé. Les radiologues parlent d’« incidentalomes ».

Les chiffres publiés dans la littérature médicale sont éloquents :

20 à 40 %, des examens révèlent une anomalie inattendue.

Seule une minorité nécessite réellement un traitement.

La majorité conduit à des examens complémentaires parfois inutiles.

À grande échelle, ce phénomène peut générer de l’anxiété, des examens supplémentaires, des biopsies et une surcharge du système de santé. Si Midjourney atteint un jour son objectif d’un milliard de scans mensuels, la gestion de ces découvertes accidentelles pourrait devenir un défi colossal.

Un projet ambitieux, mais encore très précoce

Comparer Midjourney à certaines promesses technologiques excessives du passé serait probablement injuste. Contrairement à d’autres projets controversés, les bases scientifiques de l’USCT sont connues et documentées depuis longtemps. L’entreprise ne prétend d’ailleurs pas disposer aujourd’hui d’un système médical révolutionnaire prêt à remplacer l’IRM.

David Holz lui-même reconnaît que le produit actuel reste limité.

Le véritable enjeu réside désormais dans la capacité de Midjourney à franchir plusieurs étapes essentielles :

Obtenir des validations cliniques indépendantes.

Recevoir les autorisations réglementaires nécessaires.

Développer une infrastructure de traitement adaptée.

Gérer la confidentialité des données médicales.

Démontrer une réelle valeur clinique.

Une diversification inattendue qui pourrait redéfinir Midjourney

Cette annonce marque une évolution stratégique majeure pour Midjourney. Jusqu’ici, l’entreprise était essentiellement associée à l’IA générative et à la création d’images. Avec Midjourney Medical, elle entre sur un marché radicalement différent, où les défis réglementaires, scientifiques et industriels sont autrement plus complexes.

La démonstration technologique est indéniablement impressionnante.

Mais entre un prototype fonctionnel et une plateforme mondiale capable de transformer la prévention médicale, il reste encore plusieurs années de développement, de validation et d’investissements.

Une chose est certaine : peu d’observateurs s’attendaient à voir Midjourney tenter de réinventer l’imagerie médicale avant même de lancer sa prochaine génération de modèles d’IA.