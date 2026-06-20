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Android 17 veut séduire les gamers : Google optimise enfin les smartphones pliables pour le jeu

Android 17 veut séduire les gamers : Google optimise enfin les smartphones pliables pour le jeu

Avec Android 17, Google ne se contente pas d’améliorer la sécurité ou le multitâche. La nouvelle version du système accorde également une place importante au jeu mobile, en particulier sur les smartphones pliables, un marché où les grands écrans n’ont pas toujours été exploités de manière optimale.

Entre nouveau mode de jeu dédié aux dispositifs pliables, personnalisation avancée des manettes et optimisations de performances, Android 17 cherche à renforcer la position d’Android comme plateforme de gaming.

Un mode gaming conçu spécialement pour les smartphones pliables

L’une des nouveautés les plus intéressantes d’Android 17 concerne les appareils à écran flexible. Jusqu’à présent, la plupart des jeux s’affichaient simplement sur toute la surface du grand écran, avec un problème récurrent : les commandes tactiles masquaient souvent une partie de l’action.

Google introduit désormais un mode de jeu spécialement pensé pour les pliables.

Le système adopte une disposition 50/50 : la partie supérieure affiche le jeu et la partie inférieure se transforme en manette virtuelle dynamique. Cette approche permet de mieux exploiter l’espace supplémentaire offert par les écrans pliables tout en améliorant la visibilité.

Une expérience plus proche d’une console portable

Cette nouvelle disposition rappelle certaines consoles portables modernes qui séparent l’affichage du contenu et les commandes. Sur un appareil comme le Galaxy Z Fold 7 de Samsung, cette organisation présente plusieurs avantages : une vue plus dégagée sur l’action, moins d’éléments qui recouvrent le jeu, des contrôles plus confortables et une meilleure immersion.

Google tente ainsi de transformer le grand écran des pliables en véritable atout ludique plutôt qu’en simple surface agrandie. Dans un marché où les smartphones pliables restent encore relativement confidentiels, ce type de fonctionnalité pourrait contribuer à justifier davantage leur format.

Le remappage des manettes devient natif

Android 17 apporte également une amélioration très attendue des joueurs utilisant des contrôleurs externes. Le système introduit désormais une gestion native du remappage des boutons. Concrètement, les utilisateurs pourront modifier l’affectation des touches, adapter les commandes à leurs préférences ou encore personnaliser l’expérience sans recourir à des applications tierces.

Cette fonctionnalité rapproche Android des standards observés sur les consoles et les plateformes PC.

Pour les amateurs de cloud gaming ou de jeux compétitifs, cette évolution représente un gain de confort non négligeable.

Des performances plus stables dans les jeux exigeants

Au-delà des nouveautés visibles, Google travaille également sur les performances internes du système. Android 17 améliore la gestion de la mémoire afin de limiter les baisses de framerate, les micro-saccades et les ralentissements liés aux processus en arrière-plan.

Même si ces optimisations passent souvent inaperçues dans les fiches techniques, elles ont un impact direct sur l’expérience quotidienne des joueurs.

Les titres les plus gourmands bénéficient particulièrement de ce type d’amélioration.

Google renforce progressivement sa stratégie gaming

Depuis plusieurs années, Google multiplie les initiatives autour du jeu mobile. Si la fermeture de Stadia a marqué un coup d’arrêt à ses ambitions dans le cloud gaming propriétaire, l’entreprise continue d’investir dans Android comme plateforme de jeu. L’écosystème bénéficie aujourd’hui d’une compatibilité étendue avec les manettes, d’un catalogue mobile gigantesque, de services de cloud gaming tiers et de smartphones toujours plus puissants.

Avec Android 17, Google cherche moins à révolutionner le jeu mobile qu’à améliorer l’expérience globale pour les utilisateurs existants.

Les pliables deviennent un laboratoire d’innovation

Cette mise à jour révèle également une tendance plus large. Pendant longtemps, les smartphones pliables ont été présentés comme des appareils orientés productivité et multitâche. Android 17 montre que Google commence désormais à explorer davantage les usages liés au divertissement.

Le nouveau mode gaming pourrait ainsi devenir l’une des premières fonctionnalités réellement exclusives capables de tirer parti de la forme particulière des écrans pliables.

Android 17 prépare la prochaine génération du gaming mobile

Pris isolément, le nouveau mode de jeu pour les pliables ou le remappage natif des manettes ne constituent pas une révolution. Mais ensemble, ces évolutions témoignent d’un changement de cap plus important. Google considère désormais le gaming comme l’un des piliers de l’expérience Android moderne, au même titre que l’IA, la photographie ou la productivité.

Alors que les smartphones pliables gagnent progressivement en maturité et que les jeux mobiles rivalisent de plus en plus avec les expériences console, Android 17 pose les bases d’un environnement plus flexible, plus performant et mieux adapté aux nouvelles formes de jeu.

Pour Google, le message est clair : les grands écrans pliables ne doivent plus seulement servir à travailler, mais aussi à jouer.