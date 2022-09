Google met fin à Google Stadia

Google a annoncé la fermeture de son service de streaming de jeux Google Stadia le 18 janvier 2023. Pour l’instant, les joueurs pourront accéder à leurs bibliothèques de jeux Google Stadia, mais à la mi-janvier, ils perdront l’accès à ces titres — même si la manette Stadia devrait toujours fonctionner comme une manette filaire pour les jeux PC non Stadia.

Heureusement, dans l’article de blog officiel concernant la fermeture, Phil Harrison, vice-président et directeur général de Stadia chez Google, a déclaré que Google allait « rembourser tous les achats de matériel Stadia effectués sur la boutique Google Store, ainsi que tous les achats de jeux et de contenu additionnel effectués sur la boutique Stadia ».

Google prévoit que la « majorité » des remboursements seront effectués d’ici la mi-janvier et a publié une page sur son centre d’aide pour répondre aux questions sur le fonctionnement de Stadia au cours de ses derniers mois, ainsi que certains détails sur le processus de remboursement. Tous les détails n’ont pas encore été publiés, mais Google a déclaré qu’il fournirait plus d’informations sur la façon dont les joueurs peuvent obtenir des remboursements dans les semaines à venir.

Une fermeture attendue

Google Stadia a connu ce que l’on pourrait généreusement appeler un début difficile en novembre 2019, en lançant en accès anticipé sans beaucoup des meilleures fonctionnalités qui avaient été promises dans le matériel promotionnel du service. Il s’agissait notamment de la plupart de ses fonctionnalités sociales et multijoueurs comme les réalisations, Crowd Play — qui permettrait aux téléspectateurs de jouer avec les streamers qu’ils regardent — et Family Sharing — qui permettrait aux familles de partager des jeux.

Pourtant, malgré ces revers, Google a promis de continuer à travailler sur Stadia et d’en faire une plateforme de jeu que les joueurs aimeraient autant que leur console.

Pas plus tard que le 29 juillet 2022, Google a déclaré aux fans dans un tweet que « Stadia ne s’arrête pas », affirmant qu’il continuerait à travailler sur la plateforme et à y apporter de grands jeux. Au fil du temps, Google a amélioré les fonctionnalités de Stadia en ajoutant un grand nombre de celles qui manquaient à son lancement. En outre, il a ajouté quelques jeux exclusifs à la plateforme et a enrichi la bibliothèque de Stadia de titres tiers. Mais ces améliorations ne sont jamais allées assez loin pour concurrencer ses rivaux dans le domaine du streaming de jeux, comme Xbox Game Pass Ultimate et NVIDIA GeForce Now.

Des difficultés perçues depuis un moment

Les premiers signes des difficultés de Stadia sont apparus en février 2021, lorsque Google a fermé ses studios internes de développement de jeux. Selon Google, cette décision visait à libérer des ressources pour permettre à l’entreprise de développer elle-même la plateforme Google Stadia.

Il semble maintenant que la plateforme entière soit fermée afin de libérer des ressources pour le reste des projets de Google. Phil Harrison a déclaré dans son article de blog que la technologie sous-jacente à Stadia sera utilisée dans des applications évidentes pour YouTube, Google Play et ses efforts croissants en matière de réalité augmentée.

La forme exacte que prendra cette technologie n’est pas encore claire, mais nous savons qu’elle ne sera plus utilisée pour alimenter la plateforme de jeux sur le cloud de Google à partir du 18 janvier 2023.