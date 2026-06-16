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Microsoft lance les Surface Laptop 8 et Surface Pro 12 avec Snapdragon X2 et jusqu’à 20 heures d’autonomie

Microsoft lance les Surface Laptop 8 et Surface Pro 12 avec Snapdragon X2 et jusqu’à 20 heures d’autonomie

Après deux années sans refonte majeure de ses appareils grand public, Microsoft renouvelle enfin sa famille Surface avec une mise à jour qui marque un tournant stratégique.

Après avoir dévoilé le Surface Laptop Ultra au cours du Computex 2026, nouveaux Surface Laptop de 13,8 pouces et de 15 pouces et Surface Pro de 13 pouces adoptent les dernières puces Snapdragon X2 de Qualcomm, abandonnant une nouvelle fois l’approche traditionnelle centrée sur Intel pour privilégier l’autonomie, l’intelligence artificielle et l’efficacité énergétique.

Plus qu’une simple évolution matérielle, cette génération confirme que Microsoft voit désormais l’avenir de Windows dans l’architecture ARM.

Snapdragon X2 : le moteur de la nouvelle génération Surface

Au cœur de ces nouveaux modèles se trouvent les processeurs Snapdragon X2 Plus et Snapdragon X2 Elite de Qualcomm. Selon Microsoft, les performances graphiques progressent de 53 à 58 % par rapport à la première génération Snapdragon X. Cette amélioration vise aussi bien les usages créatifs que les applications de productivité modernes et les fonctionnalités d’IA intégrées à Windows 11.

Le pari est clair : offrir une expérience plus proche de celle des MacBook équipés de puces Apple Silicon, où puissance et autonomie cohabitent sans compromis majeur.

Une autonomie toujours au cœur de la promesse

Microsoft continue de faire de l’endurance un argument central. Les chiffres annoncés sont particulièrement ambitieux :

jusqu’à 20 heures pour le Microsoft Surface Laptop 8 en version 13,8 pouces

jusqu’à 19 heures pour la version 15 pouces

jusqu’à 15,5 heures pour le Microsoft Surface Pro 12

Même si les performances réelles varient selon les usages, ces valeurs placent clairement les nouvelles Surface parmi les PC Windows les plus autonomes du marché.

Une expérience plus tactile et plus immersive

Microsoft profite également de cette génération pour renforcer l’intégration des retours haptiques de Windows 11. Le trackpad du Surface Laptop et le Slim Pen du Surface Pro utilisent désormais un système de vibrations avancées capable de simuler différentes sensations lors du redimensionnement des fenêtres, de la navigation ou du dessin.

Cette technologie rapproche l’expérience utilisateur de ce que proposent déjà certains appareils Apple avec le Force Touch, tout en ouvrant la voie à des interactions plus naturelles avec les applications créatives.

Un Surface Laptop 15 pouces plus ambitieux

Visuellement, les changements restent relativement subtils. Microsoft introduit néanmoins quelques nouvelles finitions, notamment le coloris Jade pour le Surface Laptop 13,8 pouces et Dune pour la Surface Pro.

La véritable évolution concerne surtout le Surface Laptop de 15 pouces. Son écran atteint désormais une définition de 3 270 x 2 180 pixels, renforçant son positionnement comme alternative aux ordinateurs portables destinés à remplacer un poste de travail fixe.

Les deux versions du Surface Laptop bénéficient également d’un écran tactile, d’un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz, de la prise en charge Dolby Vision IQ et d’un système HDR adaptatif.

En revanche, le filtre de confidentialité présent sur certaines versions professionnelles Surface for Business n’est pas proposé sur ces modèles grand public.

Surface Pro : continuité côté écran

Pour la Surface Pro, Microsoft conserve la même stratégie que sur la précédente génération. Les configurations d’entrée de gamme utilisent toujours une dalle LCD tandis que l’OLED reste proposé sur les versions supérieures.

L’entreprise privilégie ainsi une évolution interne plutôt qu’une refonte complète du design.

Des prix en hausse malgré la transition ARM

L’une des principales surprises concerne les tarifs. La hausse des coûts liés à la mémoire et aux composants se répercute directement sur les prix :

Les configurations de base incluent le Snapdragon X2 Plus, 16 Go de mémoire et 512 Go de stockage SSD amovible. Les modèles les plus haut de gamme peuvent embarquer le Snapdragon X2 Elite, 64 Go de RAM, jusqu’à 2 To de stockage sur les Surface Laptop et 1 To sur le Surface Pro.

Face à une concurrence ARM de plus en plus agressive

Le principal défi de Microsoft ne vient plus d’Intel, mais des autres constructeurs Windows qui adoptent eux aussi Snapdragon. Des machines comme le Lenovo Yoga Slim 7x Gen 11 ou le Asus Zenbook A Series proposent souvent des tarifs plus agressifs ou davantage d’équipements à prix équivalent.

La force de Microsoft réside cependant ailleurs : une intégration plus étroite avec Windows 11, une qualité de fabrication reconnue et un accès privilégié aux nouvelles fonctionnalités d’IA de la plateforme.

Microsoft accélère sa transition vers l’ère post-Intel

Cette génération Surface illustre une tendance désormais difficile à ignorer. Après des années dominées par les processeurs x86, Microsoft investit massivement dans ARM pour construire une nouvelle catégorie de PC Windows plus autonomes, plus silencieux et davantage centrés sur l’intelligence artificielle.

Le pari reste néanmoins partiellement dépendant de la compatibilité logicielle. Malgré les progrès réalisés par l’émulation Windows, certaines applications professionnelles continuent d’offrir une meilleure expérience sur les plateformes Intel traditionnelles.

Pour les utilisateurs prêts à franchir le pas, ces nouvelles Surface apparaissent toutefois comme les modèles ARM les plus ambitieux jamais lancés par Microsoft.

Et à mesure que l’écosystème Windows se réorganise autour de l’IA et des puces à faible consommation, elles pourraient représenter un aperçu très concret du futur du PC.