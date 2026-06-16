Accueil » La DGSI abandonne Palantir : la France choisit ChapsVision pour renforcer sa souveraineté numérique

La DGSI abandonne Palantir : la France choisit ChapsVision pour renforcer sa souveraineté numérique

La DGSI abandonne Palantir : la France choisit ChapsVision pour renforcer sa souveraineté numérique

Le virage souverain de la France dans l’intelligence artificielle et l’analyse de données prend une nouvelle dimension. Quelques mois seulement après avoir renouvelé son contrat avec Palantir Technologies⁠, la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) s’apprête désormais à migrer vers une solution développée par un acteur français.

Le choix s’est porté sur ArgonOS, la plateforme d’analyse de données de ChapsVision⁠, une entreprise qui s’est progressivement imposée comme l’un des principaux candidats à la souveraineté technologique française.

Au-delà du changement d’outil, cette décision illustre une transformation plus profonde de la politique numérique européenne.

Un revirement surprenant après le renouvellement de Palantir

Le calendrier intrigue. En décembre 2025, la DGSI avait officiellement renouvelé pour trois ans son partenariat avec Palantir, prolongeant une collaboration qui durait depuis près d’une décennie.

À peine six mois plus tard, l’administration française annonce pourtant sa volonté de basculer vers une alternative nationale.

Cette succession d’événements soulève naturellement des questions. Le gouvernement n’a pas détaillé les raisons expliquant comment un contrat renouvelé récemment peut désormais être remplacé par une autre solution.

Cette situation reflète toutefois un problème récurrent : pendant des années, la France souhaitait réduire sa dépendance aux technologies américaines, mais aucune alternative nationale n’était suffisamment mature pour remplacer efficacement Palantir.

ChapsVision profite enfin de l’ouverture attendue

La société ChapsVision se préparait précisément à cette opportunité. Contrôlée par l’entrepreneur Olivier Dellenbach, l’entreprise participait depuis plusieurs années aux procédures de sélection organisées par l’État français autour des outils de traitement de données hétérogènes.

Sa plateforme ArgonOS a été développée pour répondre aux besoins complexes des services de renseignement, capables de traiter d’importants volumes d’informations issues de sources multiples.

Lors du lancement de l’appel d’offres en 2022, ChapsVision faisait notamment face à plusieurs concurrents, dont la coentreprise Athea portée par Thales et Eviden.

Cependant, fin 2025, aucun des candidats français n’avait encore atteint un niveau opérationnel jugé suffisant pour remplacer Palantir.

Le maintien du contrat américain découlait donc davantage d’une contrainte technologique que d’un choix politique.

La souveraineté numérique passe de la théorie à l’action

Depuis plusieurs années, Paris défend l’idée selon laquelle les infrastructures stratégiques européennes doivent être contrôlées localement.

La décision de la DGSI marque probablement l’un des exemples les plus sensibles de cette doctrine. Le renseignement intérieur représente l’un des secteurs où les enjeux de confidentialité, d’autonomie technologique et de contrôle des données sont les plus élevés.

Le message envoyé est clair : les autorités considèrent désormais que les solutions nationales sont suffisamment matures pour prendre le relais.

Même si les performances comparées entre ArgonOS et Palantir n’ont pas été détaillées publiquement, l’État semble avoir estimé que le niveau de risque lié à une dépendance technologique étrangère dépasse désormais celui d’un changement de plateforme.

Mistral et ChapsVision : les deux symboles de l’IA souveraine française

Le choix de ChapsVision intervient le même jour que l’annonce d’un assistant IA destiné à près d’un million de fonctionnaires français, projet qui devrait s’appuyer sur les technologies de Mistral AI.

Cette coïncidence est loin d’être anodine.

Depuis deux ans, Arthur Mensch défend une vision selon laquelle l’Europe doit posséder ses propres modèles, ses propres centres de calcul et ses propres infrastructures d’intelligence artificielle.

La migration de la DGSI vers ArgonOS représente l’application concrète de cette philosophie dans l’un des environnements les plus critiques de l’État.

Une transition qui prendra du temps

Malgré l’annonce politique, plusieurs inconnues demeurent. Le gouvernement n’a pas précisé la valeur du futur contrat attribué à ChapsVision, le calendrier exact de migration, les modalités du retrait progressif de Palantir et le devenir du contrat renouvelé fin 2025.

Dans le monde du renseignement, remplacer une plateforme d’analyse de données ne se résume pas à installer un nouveau logiciel.

Il faut migrer des années de données, adapter les procédures opérationnelles, former les équipes et garantir la continuité des missions sensibles. Une transition de cette ampleur pourrait s’étaler sur plusieurs années.

L’Europe entre dans une nouvelle phase de la bataille de l’IA

Cette décision révèle surtout que la compétition technologique évolue.

Pendant longtemps, la bataille portait sur les modèles d’intelligence artificielle les plus puissants. Désormais, elle concerne également les infrastructures critiques, les contrats publics et la maîtrise des données stratégiques.

Pour la France, remplacer Palantir par ChapsVision au sein de la DGSI représente bien plus qu’un changement de fournisseur. C’est une démonstration de souveraineté numérique destinée à prouver que les ambitions européennes en matière d’IA peuvent désormais se traduire en déploiements concrets.

Reste à savoir si cette nouvelle génération d’acteurs français sera capable de tenir la promesse qui accompagne depuis des années le discours politique : offrir une alternative européenne crédible aux géants technologiques américains.