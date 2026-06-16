Trois ans après son lancement, Threads⁠ franchit une étape majeure. Meta a annoncé que son réseau social avait désormais dépassé les 500 millions d’utilisateurs actifs mensuels, confirmant la montée en puissance de la plateforme face à ses concurrents dans le secteur des réseaux sociaux conversationnels.

Ce cap intervient alors que Threads continue d’étoffer ses fonctionnalités et cherche à renforcer l’engagement de ses communautés, un élément devenu central dans la stratégie de croissance de Meta.

Threads⁠ : Une croissance qui ne ralentit pas

Lors de son lancement en 2023, Threads avait déjà marqué les esprits en atteignant les 100 millions d’utilisateurs plus rapidement que la plupart des applications grand public, y compris ChatGPT.

Depuis, la plateforme a connu une progression constante.

Selon Meta, les utilisateurs actifs quotidiens continuent d’augmenter fortement à l’échelle mondiale. L’entreprise attribue cette croissance principalement aux communautés thématiques qui permettent aux utilisateurs de découvrir et de publier du contenu autour de centres d’intérêt spécifiques.

Cette dynamique renforce la vision de Mark Zuckerberg, qui a déjà affirmé à plusieurs reprises que Threads possède le potentiel pour atteindre le milliard d’utilisateurs à long terme.

Les communautés deviennent le cœur de Threads

L’une des annonces les plus importantes concerne justement les communautés. Jusqu’à présent proposées en phase bêta, les communautés sortent désormais officiellement de cette période de test.

Meta ajoute plusieurs nouveautés :

un hub dédié aux communautés dans le menu principal

une meilleure visibilité des espaces thématiques

une identité visuelle propre pour chaque communauté.

L’objectif est de favoriser les échanges autour de sujets précis plutôt que de se limiter au simple suivi de comptes individuels. Aujourd’hui, Meta continue de sélectionner elle-même les thèmes pouvant bénéficier d’une communauté officielle. Fin 2025, Threads indiquait déjà en compter plus de 200.

Une évolution qui rapprocherait davantage Threads du modèle communautaire popularisé par Reddit⁠.

Meta veut rendre l’algorithme plus transparent

Au-delà de la croissance, Meta tente également de répondre à une critique récurrente adressée aux plateformes sociales : le manque de contrôle sur les recommandations algorithmiques.

Après le lancement de « Dear Algo » plus tôt cette année, Threads introduit désormais « Your Algo ». La différence est importante. Avec Dear Algo, les utilisateurs pouvaient publiquement signaler les types de contenus qu’ils souhaitaient voir davantage ou moins souvent. Your Algo adopte une approche plus personnelle. Cette nouvelle fonctionnalité permet de communiquer directement et de manière privée avec le système de recommandation afin d’influencer plus précisément ce qui apparaît dans le fil d’actualité.

Le déploiement commence dans plusieurs marchés anglophones : États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Australie et Nouvelle-Zélande.

Cette initiative s’inscrit dans une tendance plus large où les plateformes cherchent à rendre leurs algorithmes plus compréhensibles et plus personnalisables.

Threads s’éloigne progressivement de son image de clone de X

À ses débuts, Threads était souvent présenté comme une simple alternative à X (anciennement Twitter)⁠. Trois ans plus tard, la stratégie de Meta apparaît plus ambitieuse. L’entreprise ne cherche plus uniquement à reproduire le format des conversations publiques. Elle tente désormais de construire un réseau social hybride mêlant recommandations algorithmiques, communautés thématiques, intégration avec Instagram et outils d’expression personnalisés.

Cette approche vise à différencier Threads dans un marché où les utilisateurs recherchent de plus en plus des espaces spécialisés et moins dépendants des discussions généralistes.

Le cap du milliard d’utilisateurs devient crédible

Avec plus de 500 millions d’utilisateurs actifs mensuels, Threads atteint désormais une taille qui lui permet de rivaliser avec les plus grands réseaux sociaux mondiaux. Même si l’objectif du milliard d’utilisateurs reste ambitieux, la plateforme dispose de plusieurs atouts : l’intégration à l’écosystème Instagram, la puissance de distribution de Meta et une croissance qui reste soutenue près de trois ans après son lancement.

L’évolution des communautés et des outils de personnalisation de l’algorithme montre également que Threads entre dans une nouvelle phase de maturité. La priorité n’est plus simplement d’attirer des utilisateurs, mais de construire un environnement capable de les fidéliser sur le long terme.

Dans la bataille des plateformes sociales de nouvelle génération, Meta semble désormais considérer Threads non plus comme une expérimentation, mais comme l’un de ses produits stratégiques majeurs.