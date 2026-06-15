Quelques semaines seulement après le lancement de la Osmo Pocket 4, DJI revient déjà avec une version plus ambitieuse. Baptisé DJI Osmo Pocket 4P, ce nouveau modèle marque une première pour la gamme : l’intégration de deux caméras principales dans un format toujours aussi compact.

Avec un capteur principal de 1 pouce, un téléobjectif dédié, un zoom optique 3x et des fonctions vidéo avancées, DJI cherche clairement à rapprocher sa caméra de poche de l’expérience offerte par certains smartphones haut de gamme, tout en conservant l’avantage d’une stabilisation mécanique professionnelle.

DJI Osmo Pocket 4P : Un système à double caméra inédit pour la gamme Osmo Pocket

L’évolution majeure du Pocket 4P réside dans son nouveau module photo. La caméra principale repose sur un capteur de 1 pouce, associé à une focale équivalente de 20 mm et une ouverture f/2.0. DJI met également en avant la technologie LOFIC, permettant d’atteindre jusqu’à 17 stops de plage dynamique, un chiffre particulièrement impressionnant pour un appareil de cette taille.

À ses côtés apparaît un nouveau capteur téléobjectif équivalent 60 mm f/1.8, capable d’offrir :

Zoom optique 3x

Zoom hybride jusqu’à 12x

Meilleure compression des perspectives pour les portraits

Cadrages plus serrés sans perte de qualité significative

Cette approche répond à une critique récurrente des précédentes générations, souvent limitées lorsqu’il s’agissait de capturer des sujets éloignés ou de produire des portraits plus flatteurs.

Une fiche technique pensée pour les créateurs vidéo

DJI ne s’est pas contenté d’ajouter un second objectif. Les deux caméras prennent en charge le nouveau profil colorimétrique D-Log 2 avec une profondeur de couleur 10 bits, offrant davantage de latitude en postproduction.

La Osmo Pocket 4P est également capable de filmer en 4K jusqu’à 240 images par seconde, Slow motion cinématique haute fréquence, dispose d’un mode longue exposition vidéo pour les traînées lumineuses et des effets de flou de mouvement avancés.

La stabilisation repose toujours sur le célèbre gimbal mécanique 3 axes de la gamme Osmo Pocket, un avantage que les smartphones ne peuvent toujours pas reproduire totalement malgré leurs progrès en stabilisation numérique.

L’IA devient un argument central

DJI poursuit également l’intégration de fonctionnalités intelligentes dans ses produits. La Osmo Pocket 4P embarque Intelligent Follow 8.0, une nouvelle génération de suivi automatisé capable de reconnaître plusieurs personnes simultanément, maintenir le sujet dans le cadre même lors de déplacements complexes, et combiner le suivi automatique et zoom jusqu’à 12x.

Pour les créateurs de contenu, la caméra propose également des outils de retouche en temps réel : lissage de la peau, ajustement de la tonalité du teint et six profils colorimétriques intégrés.

L’application DJI Mimo permet ensuite d’accéder à des réglages avancés et à des profils d’étalonnage supplémentaires.

Plus autonome et mieux équipée

DJI améliore également l’aspect pratique du produit. La Osmo Pocket 4P dispose désormais de 103 Go de stockage interne, permettant de filmer immédiatement sans carte mémoire. La connectique USB 3.1 autorise des transferts atteignant 800 Mo/s, tandis que la batterie promet jusqu’à 210 minutes d’autonomie avec recharge rapide.

L’appareil peut aussi être utilisé comme une webcam haute qualité, une outil de streaming Wi-Fi et une caméra pour visioconférence.

Une polyvalence qui reflète l’évolution des usages des créateurs, de plus en plus mobiles et multi-plateformes.

DJI répond directement à Insta360

Le lancement de la Osmo Pocket 4P intervient dans un contexte particulièrement concurrentiel. Quelques jours auparavant, Insta360 dévoilait son ambitieuse Luna Ultra, une caméra stabilisée haut de gamme développée avec Leica. Les deux marques se livrent désormais une bataille technologique — et juridique — de plus en plus visible.

Avec ce Pocket 4P, DJI renforce précisément les points où les caméras de poche étaient historiquement limitées : la polyvalence des focales et la qualité des portraits.

L’ajout d’un téléobjectif dédié rapproche davantage l’expérience utilisateur de celle des smartphones premium, tout en conservant les avantages du gimbal mécanique qui restent une référence dans le secteur.

Cette évolution montre aussi que DJI considère désormais les créateurs de contenu comme son marché principal. Plus qu’une simple caméra d’appoint, l’Osmo Pocket 4P cherche à devenir un véritable studio vidéo de poche.

Prix et disponibilité

La DJI Osmo Pocket 4P est disponible en précommande en Chine. La version Standard coûte 3 799 yuans (~ 485 euros), tandis que la version Vlog coûte 4 299 yuans (~ 550 euros) et ajoute un émetteur DJI Mic Mini 2, une télécommande viseur et un mini trépied.

Une disponibilité internationale est attendue dans les prochaines semaines.