OpenAI ne veut plus se limiter aux logiciels. Alors que ChatGPT s’impose comme l’un des assistants d’intelligence artificielle les plus utilisés au monde, l’entreprise confirme désormais ses ambitions dans le domaine du matériel. Son objectif n’est pas de lancer un simple appareil connecté, mais de bâtir tout un écosystème de produits capables de transformer notre manière d’interagir avec l’IA.

Lors d’un entretien avec la journaliste Joanna Stern, le président d’OpenAI, Greg Brockman, a confirmé que plusieurs appareils étaient actuellement en développement, sans toutefois révéler leur nature exacte. Pour rappel, OpenAI vient de lancer son premier dispositif physique, mais ce n’est pas réellement celui que l’on attendait !

OpenAI confirme le développement d’une « famille d’appareils »

Depuis plusieurs mois, les rumeurs évoquent un premier appareil conçu par OpenAI en collaboration avec Jony Ive, l’ancien directeur du design d’Apple. Interrogé sur un éventuel haut-parleur intelligent intégrant ChatGPT, Greg Brockman est resté volontairement évasif. Plutôt que de confirmer un produit précis, il a expliqué que l’entreprise travaillait sur une véritable famille d’appareils, pensée comme un écosystème évolutif.

Selon lui, la stratégie d’OpenAI ne repose pas sur un lancement unique, mais sur une série de produits capables d’apporter progressivement davantage de valeur aux utilisateurs.

Concernant le calendrier, le dirigeant s’est contenté d’indiquer que ces appareils arriveraient « prochainement », sans communiquer de date officielle.

Une nouvelle génération d’interfaces centrées sur l’IA

Cette orientation confirme un changement de stratégie majeur. Après avoir révolutionné les assistants conversationnels avec ChatGPT, OpenAI cherche désormais à contrôler également le matériel permettant d’accéder à ses modèles d’intelligence artificielle.

L’objectif semble clair : créer des appareils conçus dès l’origine autour de l’IA, plutôt que d’ajouter celle-ci à des produits existants.

Cette approche pourrait ouvrir la voie à une nouvelle catégorie de terminaux où l’intelligence artificielle deviendrait l’interface principale, reléguant les écrans tactiles et les applications traditionnelles au second plan.

La voix pourrait remplacer le clavier

Greg Brockman estime que la manière dont nous interagissons avec les ordinateurs est appelée à évoluer profondément. Selon lui, la conversation vocale deviendra progressivement le mode d’interaction dominant, car parler à une machine est plus naturel que taper du texte sur un clavier ou un écran.

Cette vision s’inscrit dans une tendance déjà observable avec les assistants conversationnels. Les progrès des modèles de langage permettent aujourd’hui de maintenir des échanges fluides, d’interpréter le contexte et de répondre quasiment en temps réel.

OpenAI imagine donc un futur où les utilisateurs dialogueront naturellement avec leurs appareils, sans passer systématiquement par une interface graphique classique.

Les « masques antibruit » illustrent déjà cette évolution

Pour illustrer cette transition, Brockman a évoqué un accessoire pour le moins inhabituel : les masques insonorisants, parfois surnommés « beak masks ». Ces dispositifs permettent de parler à un ordinateur sans déranger les personnes présentes dans un bureau ou un espace partagé.

Le dirigeant reconnaît volontiers que leur apparence peut surprendre, mais il y voit surtout un signal intéressant : certains utilisateurs sont déjà prêts à modifier leurs habitudes afin de pouvoir communiquer plus librement avec une intelligence artificielle.

Autrement dit, si des solutions aussi atypiques trouvent leur public, cela démontre qu’un véritable besoin émerge autour des interfaces vocales.

Le partenariat avec Jony Ive sous les projecteurs

Le projet matériel d’OpenAI attire également l’attention en raison de la présence de Jony Ive, figure emblématique du design moderne chez Apple. L’ancien responsable de l’iPhone, de l’iMac et de l’Apple Watch collabore avec OpenAI sur cette nouvelle génération d’appareils, alimentant les spéculations sur leur design et leur philosophie d’utilisation.

Cette association nourrit les attentes d’une industrie qui cherche encore le premier grand produit pensé spécifiquement pour l’ère de l’intelligence artificielle générative.

OpenAI minimise le conflit juridique avec Apple

Impossible d’aborder ce partenariat sans évoquer le contentieux opposant actuellement Apple et OpenAI. Le constructeur californien a engagé une procédure judiciaire portant sur des accusations liées à des secrets industriels.

Interrogé sur cette affaire, Greg Brockman a refusé d’entrer dans les détails, le dossier étant toujours en cours.

Néanmoins, il a tenu à rappeler qu’OpenAI concentrait ses efforts sur ses propres technologies et ne s’intéressait pas aux secrets industriels de ses concurrents. Selon lui, la capacité d’innovation de l’entreprise suffit à développer de nouveaux produits sans s’appuyer sur des informations confidentielles extérieures.

La confidentialité reste un enjeu majeur

Au-delà du matériel, OpenAI sait que la confiance des utilisateurs constitue un facteur décisif. Greg Brockman affirme que l’entreprise travaille sur des mécanismes permettant d’apporter des garanties vérifiables et auditables concernant le traitement des données personnelles. L’objectif est de démontrer que seules les intelligences artificielles autorisées accèdent aux informations des utilisateurs, tout en renforçant la transparence des traitements effectués.

Cette démarche intervient alors que les questions relatives à la confidentialité des conversations et à la protection des données restent au cœur des débats autour des assistants IA.

Pour OpenAI, proposer un matériel dédié ne suffira pas : il faudra également convaincre que ces nouveaux appareils respectent les exigences de confidentialité attendues par les particuliers comme par les entreprises.

OpenAI prépare l’après-smartphone

L’annonce d’une famille complète d’appareils confirme une évolution qui dépasse largement le lancement d’un simple objet connecté. Comme Apple l’avait fait avec l’iPhone ou Meta avec ses lunettes connectées, OpenAI semble vouloir créer une nouvelle catégorie de produits où l’intelligence artificielle devient le point d’entrée principal vers les services numériques.

Le véritable enjeu ne réside peut-être pas dans la forme de ces appareils, mais dans leur capacité à rendre l’IA omniprésente, intuitive et accessible par la voix. Si cette vision se concrétise, les claviers, les écrans tactiles et même certaines applications pourraient progressivement céder la place à une interaction plus naturelle, où dialoguer avec une machine deviendrait aussi courant que consulter son smartphone aujourd’hui.