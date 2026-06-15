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OnePlus Nord Buds 4 : un premier aperçu confirme un design revu et un prix toujours agressif

OnePlus Nord Buds 4 : un premier aperçu confirme un design revu et un prix toujours agressif

OnePlus prépare le lancement des OnePlus Nord Buds 4, et la marque vient d’en montrer un premier aperçu officiel. Ces nouveaux écouteurs sans fil adopteront un design intra-auriculaire avec embouts en silicone, une tige tactile et un boîtier rectangulaire plus moderne que celui des Nord Buds 3.

Un coloris bleu sarcelle, plus frais et distinctif, a également été mis en avant dans le teaser. Le lancement passera par Amazon India.

Une version plus abordable que les Nord Buds 4 Pro

Les OnePlus Nord Buds 4 devraient se positionner sous les Nord Buds 4 Pro, lancés en Inde au prix 3 999 roupies (environ 37 euros). Pour atteindre un tarif plus accessible, probablement autour de 2 999 roupies, OnePlus devrait faire quelques concessions : réduction de bruit moins poussée, codecs audio plus classiques, autonomie légèrement inférieure ou pilotes moins ambitieux.

Mais, l’essentiel devrait rester là : un son généreux en basses, une bonne qualité d’appel et un confort adapté à un usage quotidien.

Un design plus pratique au quotidien

Le nouveau boîtier rectangulaire marque une rupture avec la forme ovale de la génération précédente. L’ensemble semble pensé pour les trajets, le sport léger et l’écoute casual. Les embouts en silicone devraient aussi améliorer l’isolation passive et la stabilité dans l’oreille.

OnePlus continue de viser le bon rapport qualité-prix

Avec sa gamme Nord Buds, OnePlus s’est imposé comme un acteur solide du marché des écouteurs sans fil abordable. Les OnePlus Nord Buds 4 semblent poursuivre cette formule : design modernisé, fonctions essentielles, prix contenu et distribution grand public via Amazon.

Sur le marché indien, très concurrentiel, cela pourrait suffire à en faire l’une des options les plus intéressantes pour les acheteurs au budget serré.