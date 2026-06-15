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Google lance des agents IA qui surveillent le Web et vous alertent automatiquement

Google lance des agents IA qui surveillent le Web et vous alertent automatiquement

Google poursuit sa transformation de la recherche en véritable assistant intelligent. Après avoir repensé AI Mode lors de la Google I/O 2026, l’entreprise commence désormais à déployer une fonctionnalité baptisée « Information Agents », des agents IA capables de surveiller Internet en continu et d’alerter les utilisateurs lorsqu’une information évolue.

L’objectif est simple : remplacer les recherches répétitives par un suivi automatisé et personnalisé.

Une recherche qui continue même après votre départ

Traditionnellement, une recherche Google se termine lorsqu’un utilisateur obtient sa réponse. Avec les Information Agents, le principe change complètement.

L’utilisateur peut demander à Google de suivre un sujet précis — un produit, un événement, une action boursière, un emploi, un score sportif ou encore une actualité en développement — et l’agent poursuit le travail en arrière-plan.

Google continue alors d’analyser différentes sources :

Sites web

Données financières

Résultats sportifs

Publications sociales

Informations publiques mises à jour

Lorsque quelque chose d’important change, l’utilisateur reçoit une notification directement dans l’application Google.

Des alertes rédigées en langage naturel

L’un des points forts du système est sa flexibilité. Contrairement aux alertes classiques basées sur des mots-clés précis, les Information Agents comprennent des requêtes formulées naturellement.

Par exemple :

« Préviens-moi lorsque le prix de ce vol baisse »

« Tiens-moi informé des annonces concernant l’iPhone Ultra »

« Surveille les offres d’emploi IA en France »

« Alerte-moi lorsqu’une nouvelle fuite apparaît sur le Galaxy Z Fold 9 »

Lorsque l’agent détecte une évolution pertinente, Google génère un résumé des nouveautés accompagné de liens vers les sources concernées.

Un pas de plus vers la recherche agentique

Cette fonctionnalité s’inscrit dans la stratégie plus large présentée lors de la Google I/O 2026. Google cherche progressivement à transformer Search en plateforme agentique capable d’effectuer des tâches de manière autonome, de surveiller des informations, de créer des mini-applications, de générer des tableaux de bord personnalisés et d’agir comme un assistant de recherche permanent.

L’idée n’est plus seulement de répondre à une question, mais de suivre un besoin dans la durée.

Une exclusivité pour les abonnés premium

Lors de la Google I/O, la société avait indiqué que les Information Agents seraient d’abord réservés aux abonnés Google AI Pro et Google AI Ultra. Le déploiement actuel semble concerner en priorité les utilisateurs AI Ultra, l’offre premium de Google facturée 99,99 euros par mois.

Pour créer un agent, il suffit d’ouvrir AI Mode dans Google Search et de saisir une requête du type : « Tenez-moi au courant de… » et « Alertez-moi quand… ». Les suivis peuvent ensuite être gérés ou supprimés depuis l’historique d’AI Mode.

Google transforme progressivement Search en assistant personnel

Avec les Information Agents, Google franchit une nouvelle étape dans l’évolution de son moteur de recherche. Après avoir remplacé progressivement les listes de liens par des réponses générées par IA, l’entreprise cherche désormais à rendre la recherche proactive.

Le véritable enjeu sera désormais la qualité du suivi : pertinence des alertes, fréquence des notifications et capacité à distinguer les informations réellement importantes du simple bruit informationnel.

Si Google réussit cet équilibre, Search pourrait devenir bien plus qu’un moteur de recherche : un système capable de surveiller le Web en permanence pour ses utilisateurs.