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DJI poursuit Insta360 après le lancement du Luna Ultra : une guerre des brevets éclate

DJI poursuit Insta360 après le lancement du Luna Ultra : une guerre des brevets éclate

Le marché des caméras stabilisées entre dans une nouvelle phase. Quelques jours après la présentation du Luna Ultra, Insta360 et DJI se retrouvent engagés dans une bataille judiciaire qui pourrait avoir des conséquences majeures pour l’industrie.

Derrière les accusations de violation de brevets se cache une lutte bien plus stratégique : celle du leadership sur le segment des caméras de poche et du vlogging haut de gamme.

La Luna Ultra déclenche les hostilités

Le 10 juin 2026, Insta360 a levé le voile sur la Luna Ultra, une nouvelle caméra stabilisée développée en partenariat avec Leica.

Positionné sur le segment premium, l’appareil mise sur plusieurs arguments :

Double capteur photo

Enregistrement vidéo 8K

Capture 4K à 120 images par seconde

Écran OLED détachable

Stabilisation avancée

Conception modulaire

Mais, le même jour, DJI a déposé deux plaintes devant le tribunal fédéral du district Est du Texas.

Le constructeur chinois accuse Insta360 d’enfreindre plusieurs brevets de conception et d’utilité liés à la gamme Osmo Pocket. DJI réclame notamment l’interdiction de vente de la Luna Ultra sur le marché américain ainsi que des dommages financiers.

Insta360 contre-attaque immédiatement

La réponse d’Insta360 n’a pas tardé. Le 12 juin, la société a déposé à son tour deux contre-plaintes visant DJI, accusant son rival d’utiliser cinq technologies protégées par ses propres brevets.

Selon Insta360, les violations concerneraient plusieurs produits DJI :

La série Osmo Pocket

Les stabilisateurs Ronin et RS

Les Osmo Mobile

Les caméras Osmo 360

Les brevets évoqués couvriraient notamment la stabilisation sur nacelle (gimba), le contrôle directionne, la stabilisation vidéo avancée, les systèmes de télémétrie vidéo et la stabilisation panoramique.

Une rivalité qui dépasse le simple cadre juridique

Le fondateur d’Insta360, JK Liu, a adopté un ton particulièrement offensif. Selon lui, la Luna Ultra est le résultat de plusieurs années de recherche et développement initiées dès 2020 à travers différents produits de la marque, notamment les séries ONE R, Link et Flow.

Le dirigeant suggère même que l’action judiciaire lancée le jour même du lancement reflète une inquiétude croissante de DJI face à un produit potentiellement très compétitif.

Pourquoi cette bataille est importante ?

Le marché des caméras compactes stabilisées est devenu l’un des plus dynamiques du marché de la création de contenu. Pendant longtemps, DJI a largement dominé cette catégorie grâce à la gamme Osmo Pocket.

Mais, Insta360 multiplie désormais les offensives :

Caméras 360°

Stabilisateurs pour smartphones

Solutions de streaming

Caméras dédiées aux créateurs de contenu

Avec la Luna Ultra, l’entreprise cible directement le cœur du marché historiquement contrôlé par DJI.

Un enjeu commercial considérable

Selon Insta360, la Luna Ultra aurait connu un démarrage particulièrement solide aux États-Unis, se classant rapidement parmi les meilleures ventes de la catégorie caméscopes sur Amazon.

Cette performance explique pourquoi le dossier dépasse largement la simple question des brevets.

Pour DJI, protéger sa position dominante sur le marché des caméras stabilisées est devenu stratégique. Pour Insta360, la Luna Ultra représente une opportunité de s’imposer durablement comme alternative premium.

Une décision qui pourrait redessiner le marché

Les procédures seront examinées au Texas, une juridiction régulièrement choisie pour les litiges liés à la propriété intellectuelle. Le verdict pourrait avoir plusieurs conséquences :

Restrictions commerciales sur certains produits

Modifications de conception imposées aux fabricants

Négociations de licences croisées

Renforcement de la protection des technologies de stabilisation

Plus largement, cette confrontation illustre l’évolution du marché des créateurs de contenu. Alors que les smartphones réduisent progressivement l’espace disponible pour les caméras traditionnelles, DJI et Insta360 se battent désormais pour chaque segment spécialisé à forte valeur ajoutée.

Une chose est certaine : la bataille du Luna Ultra dépasse largement le simple lancement d’une nouvelle caméra. Elle pourrait devenir l’un des affrontements technologiques les plus importants du secteur en 2026.