Insta360 franchit une nouvelle étape dans sa montée en gamme. Le fabricant vient de dévoiler la série Luna, une nouvelle famille de caméras compactes stabilisées conçues en partenariat avec Leica.

À sa tête, la Luna Ultra ambitionne de séduire les créateurs de contenu et vidéastes mobiles grâce à une combinaison ambitieuse : capture vidéo 8K, stabilisation mécanique intégrée et traitement d’image co-développé avec le célèbre spécialiste allemand de l’optique.

Avec ce lancement, Insta360 ne se contente plus de rivaliser avec les acteurs de la caméra d’action. La marque s’attaque désormais au segment premium de la création vidéo mobile. Au prix de 729 euros pour le pack standard, et 929 euros pour le pack créateur qui comprend la Luna Ultra, une housse protectrice, une protection anti-vent, une poignée à filetage 1/4 », une dragonne, un sac de transport, une poignée puissance, un émetteur Mic Pro, et un objectif grand-angle, Insta360 n’hésite plus à marcher pleinement sur les plates-bandes de DJI avec ses récentes Pocket 4 et Pocket 4P.

« Luna Ultra marque l’arrivée d’Insta360 dans le domaine des caméras à cardan, soutenue par toute la force de notre expertise en imagerie. Nous pensons que cette catégorie est prête pour une nouvelle norme, définie par une technologie plus intelligente, des performances plus élevées et une expérience utilisateur plus intuitive. Luna reflète notre vision de l’avenir de l’imagerie à cardan, conçue pour aider les gens à capturer ce qui compte avec plus de facilité, de confiance et d’authenticité », a déclaré Max Richter, vice-président du marketing et co-fondateur d’Insta360.

Une caméra 8K pensée pour le tournage en mouvement

Comme la DJI Osmo Pocket 4P, Luna Ultra repose sur une architecture à double capteur associée à un système de stabilisation mécanique intégré. L’objectif est simple : offrir des images fluides et cinématographiques sans avoir recours à un stabilisateur externe, même lors de déplacements rapides ou de prises de vue à main levée.

Insta360 indique que son système comprend un objectif Leica Summicron associé à un capteur 8K de type 1 ainsi qu’un système de téléobjectif secondaire avec un capteur de type 1/1,3 et une ouverture f/2.0. Bien que vous puissiez zoomer numériquement jusqu’à 12x, le Luna Ultra promet un zoom optique sans perte jusqu’à 6x.

La capture vidéo en 8K constitue l’une des principales nouveautés de cette génération. Insta360 promet un niveau de détail supérieur, une plage dynamique améliorée ainsi que de meilleures performances en basse lumière, des éléments devenus essentiels pour les créateurs produisant du contenu destiné aussi bien à YouTube qu’aux plateformes sociales.

Leica apporte sa signature visuelle

Le partenariat avec Leica ne se limite pas à l’apposition d’un logo sur le boîtier. Selon Insta360, les équipes des deux entreprises ont travaillé conjointement sur l’optique et sur le pipeline de traitement d’image afin d’améliorer la restitution des couleurs, le contraste et le rendu global des séquences.

Dans un marché où la qualité visuelle devient un argument de différenciation majeur, la présence de Leica constitue un signal fort. La marque allemande est déjà devenue un partenaire stratégique pour plusieurs fabricants de smartphones premium cherchant à renforcer leur crédibilité photographique.

L’intelligence artificielle au cœur de l’expérience

Comme de nombreux produits créatifs lancés ces derniers mois, la Luna Ultra mise également sur l’IA pour simplifier la production vidéo. Insta360 met en avant plusieurs fonctions automatisées :

Suivi intelligent des sujets

Cadrage assisté par IA

Optimisation dynamique de l’exposition

Stabilisation computationnelle en temps réel

Outils de création automatisés

L’objectif est de réduire les contraintes techniques afin que les créateurs puissent se concentrer davantage sur la narration et la mise en scène.

La Luna Ultra comprend également un timecode intégré, la possibilité de partager les paramètres de couleur entre les appareils via un QR code, un pare-vent intégré pour rendre la capture audio intégrée mailleure (sans micro cravate), et la prise en charge de filtres et d’objectifs magnétiques, y compris un objectif grand angle qui étend le champ de vision à 108 degrés.

Pour ceux qui utilisent la Luna Ultra en tant qu’opérateur unique, Insta360 indique que l’écran OLED amovible permet aux utilisateurs de commander la Luna Ultra à distance tout en maintenant l’écran pour vérifier le cadrage. Elle propose également un accessoire pour le suivi de la tête POV en option pour une capture mains libres.

Elle dispose également d’une batterie de 1 550 mAh pour jusqu’à quatre heures d’utilisation, avec une charge rapide à 80 % en 23 minutes environ. Le stockage intégré offre 47 Go d’espace utilisable, avec prise en charge jusqu’à 1 To via microSD.

Une alternative aux appareils hybrides traditionnels

La Luna Ultra s’adresse principalement aux créateurs qui souhaitent bénéficier d’une qualité d’image avancée sans transporter un équipement encombrant.

Face aux hybrides de Sony ou aux configurations professionnelles équipées de stabilisateurs externes, Insta360 joue la carte de la mobilité. Malgré ses caractéristiques ambitieuses, la caméra conserve un format compact conçu pour accompagner les créateurs en déplacement.

Cette approche répond à une tendance forte du marché : la recherche d’outils capables de produire des contenus premium tout en restant simples à transporter et à utiliser.

Insta360 accélère sa montée en gamme

Avec la série Luna, Insta360 élargit clairement son positionnement. Longtemps associée aux caméras 360° et aux produits destinés aux sports extrêmes, la marque cherche désormais à concurrencer directement des acteurs comme DJI, Sony ou encore GoPro sur le marché des créateurs de contenu.

La Luna Ultra apparaît ainsi comme un produit hybride entre caméra d’action haut de gamme, caméra de vlog professionnelle et outil de production cinématographique portable.

Un marché qui évolue au-delà du matériel

Au-delà de ses spécifications techniques, la Luna Ultra illustre une transformation plus large du secteur. À mesure que les smartphones améliorent leurs capacités photo et vidéo, les fabricants spécialisés doivent proposer davantage que de simples gains matériels. Stabilisation avancée, assistance par IA, portabilité et expérience utilisateur deviennent désormais aussi importantes que la résolution ou la taille des capteurs.

Avec la Luna Ultra, Insta360 semble vouloir répondre précisément à cette évolution : offrir une caméra pensée autant pour la qualité d’image que pour la simplicité de création.