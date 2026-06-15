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vivo X Fold 6 : un capteur de 200 mégapixels, une batterie géante et l’IA au cœur du prochain pliable premium

vivo X Fold 6 : un capteur de 200 mégapixels, une batterie géante et l’IA au cœur du prochain pliable premium

À quelques jours de sa présentation officielle en Chine, le vivo X Fold 6 continue de dévoiler ses ambitions. Après avoir confirmé l’abandon des puces Snapdragon au profit du nouveau MediaTek Dimensity 9500, Vivo révèle désormais une série de caractéristiques qui positionnent clairement son futur pliable parmi les modèles les plus avancés de sa catégorie.

Photographie haut de gamme, intelligence artificielle, multitâche renforcé et autonomie record : la marque chinoise semble vouloir transformer son nouveau foldable en véritable alternative aux ordinateurs ultraportables.

vivo X Fold 6 : Un pliable pensé comme un outil de productivité

Pour cette nouvelle génération, vivo ne se contente pas de proposer un grand écran flexible. Le constructeur met l’accent sur ce qu’il appelle une expérience de productivité alimentée par l’IA. Au centre de cette stratégie figure une version améliorée de l’Atomic Workbench, un environnement multitâche conçu pour exploiter pleinement la surface du grand écran pliable.

Grâce à l’association du nouveau Dimensity 9500 et d’OriginOS 6 Fold, plusieurs applications pourront fonctionner simultanément avec une gestion plus fluide des fenêtres, du glisser-déposer et des tâches en arrière-plan.

L’objectif est clair : rapprocher davantage le smartphone pliable de l’expérience offerte par un ordinateur portable, tout en conservant la mobilité d’un appareil de poche.

Un design plus raffiné et une nouvelle finition inspirée des profondeurs marines

vivo continue également d’affiner la formule esthétique de sa gamme Fold. La marque a présenté une nouvelle finition baptisée « Blue Hole », inspirée des célèbres gouffres marins bleus présents dans certaines zones océaniques.

Au-delà de la couleur, vivo annonce des bordures plus arrondies, un châssis métallique retravaillé, une meilleure ergonomie en main et une conception toujours axée sur la finesse et la légèreté.

Dans un marché où le poids et l’épaisseur restent des critères essentiels, cette approche pourrait permettre au vivo X Fold 6 de rivaliser plus efficacement avec les références du marché.

Un système photo qui vise le très haut de gamme

La photographie apparaît comme l’un des axes stratégiques majeurs de ce lancement. vivo confirme l’intégration d’un capteur principal de 200 mégapixels basé sur le Samsung HPB au format 1/1,4 pouce.

Ce module bénéficie d’une ouverture f/1,68, d’une stabilisation certifiée CIPA 4.5, d’une optimisation logicielle assistée par IA.

Mais, l’innovation la plus marquante concerne probablement le téléobjectif.

Le vivo X Fold 6 deviendra le premier smartphone pliable à intégrer un téléobjectif périscopique certifié ZEISS APO. Ce module repose sur le capteur Sony LYT-602 et s’accompagne du système Vivo ZEISS Teleconverter G2. Selon vivo, cette configuration permet d’atteindre une distance focale équivalente à 200 mm, un atout particulièrement intéressant pour les concerts, les événements sportifs, la photographie animalière et les portraits compressés à longue focale.

La marque confirme également la présence de la puce d’imagerie Vivo V3+, de focales portrait allant de 23 mm à 100 mm, d’un système de flash multi-distance et de nouvelles fonctions photographiques basées sur l’intelligence artificielle.

Un écran Samsung de dernière génération

L’affichage constitue un autre point fort du vivo X Fold 6. Le smartphone embarque une dalle pliable interne de 8,02 pouces utilisant le matériau émissif Samsung M14, l’une des technologies OLED les plus avancées actuellement disponibles.

Vivo annonce plusieurs caractéristiques impressionnantes dont une luminosité maximale de 5 000 nits, un mode ultra-faible luminosité à 1 nit, une certification TÜV Rheinland Global Eye Protection 3,0 et une optimisation du confort visuel de nuit.

La luminosité de 5 000 nits concernerait à la fois l’écran interne et l’écran externe, un niveau particulièrement élevé pour un smartphone pliable.

Une batterie potentiellement record pour un foldable

Si vivo n’a pas encore officialisé sa capacité, plusieurs fuites convergent vers une batterie de 6 900 mAh. Si cette information se confirme, le vivo X Fold 6 pourrait devenir l’un des smartphones pliables les plus endurants du marché. Cette capacité serait d’autant plus remarquable qu’elle devrait s’accompagner d’un format relativement fin, illustrant les progrès réalisés dans les technologies de batteries à haute densité énergétique.

Vivo veut dépasser le simple statut de smartphone pliable

Avec le vivo X Fold 6, Vivo semble adopter une stratégie différente de celle de nombreux concurrents. L’objectif n’est plus seulement de proposer un écran flexible, mais de construire un véritable appareil de productivité capable de rivaliser avec certaines expériences informatiques traditionnelles.

Le choix du Dimensity 9500, les optimisations IA, l’environnement multitâche renforcé et le système photo particulièrement ambitieux témoignent d’une volonté de créer un produit complet plutôt qu’un simple démonstrateur technologique.

Face à une concurrence de plus en plus intense menée par Samsung, Honor, Huawei et bientôt Apple, Vivo cherche à se différencier sur plusieurs fronts simultanément : autonomie, photographie, intelligence artificielle et expérience utilisateur.

Si les promesses sont tenues lors du lancement officiel prévu d’ici la fin du mois, le Vivo X Fold 6 pourrait s’imposer comme l’un des pliables les plus complets de l’année 2026.