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Amazon Sleep Studio : Alexa aide les enfants à s’endormir avec Calm et Headspace

Amazon Sleep Studio : Alexa aide les enfants à s’endormir avec Calm et Headspace

Amazon enrichit ses enceintes Echo Kids avec une nouvelle fonction pensée pour les routines du soir. Baptisée Sleep Studio, elle propose aux enfants une sélection de contenus audio dédiés au sommeil, allant des méditations guidées aux histoires apaisantes, en passant par des ambiances sonores relaxantes.

Disponible avec Amazon Kids+, cette nouveauté renforce le positionnement des Echo Kids comme compagnons numériques familiaux, au-delà du simple divertissement.

Une routine du coucher automatisée

Sleep Studio permet aux parents de créer des horaires de sommeil et des playlists depuis le tableau de bord Amazon Kids Parent Dashboard.

Environ 30 minutes avant l’heure du coucher, l’enceinte Echo lance automatiquement les contenus programmés. Les enfants peuvent aussi activer la fonction eux-mêmes en demandant à Alexa, afin de développer une routine plus autonome.

Echo Glow peut également être associé au service pour afficher des lumières colorées indiquant le début de la période de sommeil.

Calm, Headspace et Moshi au programme

Amazon s’appuie sur trois partenaires spécialisés. Calm fournit des méditations, berceuses, paysages sonores et histoires pour dormir. Headspace propose des contenus de détente conçus avec des spécialistes de la santé infantile. Moshi ajoute des récits issus de son univers jeunesse Moshi Monsters.

L’objectif est de proposer une expérience rassurante, encadrée et adaptée aux enfants.

Amazon renforce son écosystème familial

Sleep Studio arrive sur Echo Dot Kids, Echo Pop Kids et tout appareil Echo équipé d’un profil Amazon Kids+. Avec cette fonction, Amazon répond à une demande croissante des parents pour des outils capables d’accompagner les routines du soir sans multiplier les applications ou les écrans.

Dans un marché où les veilleuses connectées et les applications de sommeil pour enfants gagnent en popularité, Alexa se positionne désormais comme un véritable assistant du coucher.