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Instagram donne enfin aux utilisateurs le contrôle de leur algorithme

Instagram donne enfin aux utilisateurs le contrôle de leur algorithme

Pendant des années, Instagram a façonné les fils d’actualité en observant silencieusement chaque clic, chaque like et chaque seconde passée devant une publication. Désormais, la plateforme veut rendre ce processus plus transparent. Avec « Your Algorithm », les utilisateurs d’Instagram pourront voir et modifier les centres d’intérêt qu’Instagram associe à leur profil.

Une évolution qui pourrait transformer la relation entre les utilisateurs et l’algorithme de recommandation.

« Your Algorithm » arrive dans le fil principal

Jusqu’à présent, la fonctionnalité était limitée à Reels et à l’onglet Explorer. Adam Mosseri, responsable d’Instagram, a confirmé que « Your Algorithm » sera bientôt disponible directement dans le flux principal, là où la majorité des utilisateurs passent le plus de temps.

L’outil affiche les thématiques que Instagram estime les plus pertinentes pour chaque utilisateur. Il devient alors possible de consulter cette liste, d’ajouter des centres d’intérêt à privilégier ou de supprimer ceux qui ne correspondent plus à ses attentes.

L’objectif est simple : permettre aux utilisateurs d’influencer plus directement les contenus qui leur sont recommandés.

Une nouvelle génération d’IA derrière cette transparence

Selon Adam Mosseri, cette avancée est rendue possible par l’évolution récente des modèles d’intelligence artificielle.

Historiquement, les systèmes de recommandation reposaient sur des signaux complexes et des représentations mathématiques impossibles à interpréter par un humain. Les Large Language Model (LLM) changent la donne en étant capables d’identifier des groupes de contenus similaires et de les traduire en catégories compréhensibles.

Autrement dit, l’IA ne se contente plus de recommander du contenu : elle peut désormais expliquer pourquoi elle le recommande.

Voir dans Threads

Instagram veut rééquilibrer la relation avec ses utilisateurs

Le discours de Mosseri tranche avec la communication habituelle des plateformes sociales. Dans son annonce, il reconnaît que les recommandations algorithmiques ont apporté de nombreux avantages en facilitant la découverte de contenus pertinents. Mais il admet également qu’elles ont progressivement réduit la capacité des utilisateurs à exprimer clairement leurs préférences.

Le système apprenait à partir du comportement observé, sans véritable dialogue avec l’utilisateur. Résultat : les recommandations devenaient parfois très éloignées des attentes réelles.

Avec « Your Algorithm », Instagram cherche à transformer cette relation unilatérale en échange plus équilibré.

Vers une expérience Instagram entièrement personnalisée ?

Cette fonctionnalité n’est qu’une première étape. Instagram indique déjà travailler sur des contrôles plus avancés permettant d’agir non seulement sur des thématiques, mais aussi sur des personnes, des types de contenus ou même des « ambiances » spécifiques.

Adam Mosseri évoque également une vision plus ambitieuse où l’intelligence artificielle pourrait générer des expériences entièrement personnalisées en temps réel. Une perspective qui reste encore complexe à mettre en œuvre, mais qui donne un aperçu de la direction prise par Meta.

Une évolution stratégique pour l’avenir des réseaux sociaux

Au-delà de la simple personnalisation, « Your Algorithm » répond à une demande croissante de transparence dans l’utilisation de l’IA.

À mesure que les plateformes s’appuient davantage sur des systèmes de recommandation automatisés, les utilisateurs réclament plus de visibilité sur les mécanismes qui influencent ce qu’ils voient chaque jour.

Instagram semble avoir compris que l’avenir de l’engagement ne repose plus uniquement sur la puissance de l’algorithme, mais aussi sur la confiance accordée à celui-ci.