Google AI Plus à 7,99 € : Gemini 3 Pro devient (enfin) accessible, avec 200 Go et des crédits vidéo

Google par Yohann Poiron le Google AI Google AI Plus
Google vient d’ouvrir une nouvelle porte d’entrée vers ses outils IA avancés : Google AI Plus, un forfait à 7,99 €/mois qui vise clairement ceux qui trouvaient AI Pro trop cher… mais veulent plus que le gratuit.

Le message est limpide : l’IA « premium » ne doit plus être un luxe, mais une option accessible — surtout à l’heure où les assistants deviennent le point d’entrée naturel pour écrire, étudier, créer et… chercher.

Google AI Plus : Une nouvelle formule pour combler le trou entre « gratuit » et « Pro »

Jusqu’ici, l’offre Google était polarisée :

  • Google AI Pro autour de 21,99 €/mois
  • Google AI Ultra à 279,99 €/mois

Avec AI Plus, Google propose un « sweet spot » : un tarif bas, mais suffisamment de fonctionnalités pour rendre l’abonnement tangible dès la première semaine.

Google indique aussi une promo de lancement : 50 % sur les deux premiers mois (soit 3,99 euros sur la période), avant retour au tarif normal.

Screen 2026 01 28 at 07.50.59 scaled

Ce que vous obtenez avec Google AI Plus

Dans ses pages officielles (Google One/Gemini), Google met en avant un bundle très orienté « usage quotidien » :

  • 200 Go de stockage Google One (Photos, Drive, etc.).
  • Accès renforcé à Gemini 3 Pro dans l’app Gemini, + Deep Research (selon pays/fonctions).
  • Génération d’images avec Nano Banana Pro, présenté par Google comme un modèle d’image/édition associé à Gemini.
  • 200 crédits IA mensuels pour la création vidéo dans Flow (et aussi Whisk selon les pages Google), avec des accès « plus » ou « limités » à certaines capacités vidéo selon l’offre.
  • Un accès étendu à des outils type NotebookLM (recherche/écriture).

À noter : l’aide Google One précise aussi des conditions d’âge (en particulier 18+ dans l’EEE/Royaume-Uni/Suisse pour certaines briques).

Déploiement : « 35 nouveaux pays », mais une dispo plus large au total

L’annonce porte sur une extension à 35 nouveaux pays et territoires, incluant la France. En parallèle, la page d’abonnement Gemini indique que le forfait Google AI Plus est disponible dans « plus de 40 pays » (ce qui suggère : 35 nouveaux marchés ajoutés à une base déjà existante).

Et pour les abonnés Google One « Premium 2 To », Google explique que certains bénéficient automatiquement d’avantages liés à ces évolutions (selon régions/offres), avec une activation progressive « dans les prochains jours » rapportée par plusieurs observateurs.

Google copie le « prix psychologique »… mais avec un avantage structurel

Difficile de ne pas y voir une réponse à la nouvelle guerre des abonnements IA. OpenAI a lancé ChatGPT Go à 8 €/mois et assume vouloir tester de la publicité sur les offres gratuites et Go « dans les prochaines semaines » (aux États-Unis).

Google, lui, peut jouer une carte différente : l’intégration produit. À 7,99 €, Google AI Plus n’achète pas seulement un modèle ; il achète aussi du stockage et des outils « maison » déjà installés dans la vie des gens (Photos, Drive, Gmail, etc.). Et, symboliquement, le contexte est favorable : le patron de DeepMind, Demis Hassabis, a récemment déclaré ne pas avoir de plans immédiats pour mettre des pubs dans Gemini — contraste direct avec l’évolution de ChatGPT.

Le vrai pari de Google : transformer l’IA en réflexe grand public, à prix « streaming », avant que l’assistant concurrent ne devienne l’habitude dominante.

 

