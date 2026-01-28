Accueil » Google AI Plus à 7,99 € : Gemini 3 Pro devient (enfin) accessible, avec 200 Go et des crédits vidéo

Google vient d’ouvrir une nouvelle porte d’entrée vers ses outils IA avancés : Google AI Plus, un forfait à 7,99 €/mois qui vise clairement ceux qui trouvaient AI Pro trop cher… mais veulent plus que le gratuit.

Le message est limpide : l’IA « premium » ne doit plus être un luxe, mais une option accessible — surtout à l’heure où les assistants deviennent le point d’entrée naturel pour écrire, étudier, créer et… chercher.

Google AI Plus : Une nouvelle formule pour combler le trou entre « gratuit » et « Pro »

Jusqu’ici, l’offre Google était polarisée :

Google AI Pro autour de 21,99 €/mois

Google AI Ultra à 279,99 €/mois

Avec AI Plus, Google propose un « sweet spot » : un tarif bas, mais suffisamment de fonctionnalités pour rendre l’abonnement tangible dès la première semaine.

Google indique aussi une promo de lancement : 50 % sur les deux premiers mois (soit 3,99 euros sur la période), avant retour au tarif normal.

Ce que vous obtenez avec Google AI Plus

Dans ses pages officielles (Google One/Gemini), Google met en avant un bundle très orienté « usage quotidien » :

200 Go de stockage Google One (Photos, Drive, etc.).

Accès renforcé à Gemini 3 Pro dans l’app Gemini, + Deep Research (selon pays/fonctions).

Génération d’images avec Nano Banana Pro, présenté par Google comme un modèle d’image/édition associé à Gemini.

200 crédits IA mensuels pour la création vidéo dans Flow (et aussi Whisk selon les pages Google), avec des accès « plus » ou « limités » à certaines capacités vidéo selon l’offre.

Un accès étendu à des outils type NotebookLM (recherche/écriture).

À noter : l’aide Google One précise aussi des conditions d’âge (en particulier 18+ dans l’EEE/Royaume-Uni/Suisse pour certaines briques).

Déploiement : « 35 nouveaux pays », mais une dispo plus large au total

L’annonce porte sur une extension à 35 nouveaux pays et territoires, incluant la France. En parallèle, la page d’abonnement Gemini indique que le forfait Google AI Plus est disponible dans « plus de 40 pays » (ce qui suggère : 35 nouveaux marchés ajoutés à une base déjà existante).

Et pour les abonnés Google One « Premium 2 To », Google explique que certains bénéficient automatiquement d’avantages liés à ces évolutions (selon régions/offres), avec une activation progressive « dans les prochains jours » rapportée par plusieurs observateurs.

Google copie le « prix psychologique »… mais avec un avantage structurel

Difficile de ne pas y voir une réponse à la nouvelle guerre des abonnements IA. OpenAI a lancé ChatGPT Go à 8 €/mois et assume vouloir tester de la publicité sur les offres gratuites et Go « dans les prochaines semaines » (aux États-Unis).

Google, lui, peut jouer une carte différente : l’intégration produit. À 7,99 €, Google AI Plus n’achète pas seulement un modèle ; il achète aussi du stockage et des outils « maison » déjà installés dans la vie des gens (Photos, Drive, Gmail, etc.). Et, symboliquement, le contexte est favorable : le patron de DeepMind, Demis Hassabis, a récemment déclaré ne pas avoir de plans immédiats pour mettre des pubs dans Gemini — contraste direct avec l’évolution de ChatGPT.

Le vrai pari de Google : transformer l’IA en réflexe grand public, à prix « streaming », avant que l’assistant concurrent ne devienne l’habitude dominante.