ChatGPT Go : l’abonnement à 8 euros d’OpenAI se déploie mondialement

OpenAI vient de combler un trou béant dans sa grille tarifaire : entre un ChatGPT gratuit vite plafonné et un Plus à 23 euros pensé pour un usage intensif, il manquait une formule « quotidienne » accessible. ChatGPT Go remplit exactement ce rôle… révélant au passage un virage plus profond : l’IA grand public s’aligne désormais sur les logiques de streaming, avec une couche d’entrée de gamme qui assumera bientôt la publicité — au moins aux États-Unis.

Ce que ChatGPT Go change : plus de quotas, plus de mémoire, à prix « milieu de gamme »

Sur son blog, OpenAI présente Go comme une offre « low-cost » destinée à ceux qui veulent davantage d’accès au modèle rapide GPT-5.2 Instant, sans payer le ticket Plus.

Pour 8 euros/mois, ChatGPT Go promet :

10× plus de messages, d’uploads et de générations d’images que le gratuit (sans détailler les chiffres exacts),

une mémoire plus longue et une fenêtre de contexte plus généreuse.

C’est volontairement flou sur les quantités : OpenAI communique des ratios plutôt que des quotas. La logique est claire, toutefois : ChatGPT Go vise les utilisateurs qui tapent régulièrement le plafond du gratuit (écriture, études, images, petites tâches pro), mais n’ont pas besoin du confort maximal de Plus.

ChatGPT Go avait d’abord été lancé en Inde (août), avant d’être étendu à plus de 170 pays, puis aux États-Unis et au reste des marchés supportés avec cette sortie « globale ».

Petit détail intéressant : les pages d’aide d’OpenAI ne sont pas toutes synchronisées au même rythme selon la langue.

Le vrai tournant : la publicité arrive… même pour une offre payante

OpenAI confirme un point qui aurait semblé presque impensable il y a deux ans : des pubs dans ChatGPT, d’abord en test aux États-Unis pour les comptes adultes connectés en gratuit et en Go.

Le format annoncé est très « commerce discret » :

des annonces en bas des réponses, uniquement quand un produit/service sponsorisé est jugé pertinent,

clairement étiquetées et séparées du contenu,

avec possibilité d’expliquer « pourquoi je vois cette pub » et de la masquer/feedback.

OpenAI martèle aussi une ligne de défense : les abonnements Plus / Pro / Business / Enterprise restent sans publicité.

ChatGPT Go est moins une « promo » qu’un nouveau modèle économique

ChatGPT Go n’est pas seulement un abonnement moins cher. C’est un pivot produit :

Un « palier » d’upgrade : OpenAI réduit l’écart psychologique entre 0 euros et 23 euros, et crée une marche à 8 euros pour capter la masse des utilisateurs réguliers.

Un modèle hybride : le message est limpide — si vous voulez plus de puissance sans payer trop, vous acceptez une forme de monétisation publicitaire (au moins aux États-Unis). C’est exactement ce que Netflix, Spotify ou YouTube ont normalisé.

Une réponse aux coûts : Reuters souligne la pression de rentabilisation et les coûts d’infrastructure, avec un test pub pensé comme relais de croissance.

La question qui va compter : l’expérience. ChatGPT a gagné sa place comme outil « propre », quasi utilitaire. Introduire des ads, même discrètes, change le ressenti. Wired et The Verge notent que l’enjeu sera de préserver la confiance : pertinence, transparence, et surtout séparation stricte entre pub et réponse.

Pour qui c’est pertinent, concrètement ?

ChatGPT Go : pour ceux qui atteignent souvent les limites du gratuit et veulent une marge confortable pour écrire, bosser, générer des images, sans viser le « no limit » premium.

ChatGPT Plus : pour ceux qui veulent une expérience plus « pro », plus stable, et sans pubs.

ChatGPT Gratuit : si vous utilisez ChatGPT de façon occasionnelle, le gratuit reste suffisant — avec l’idée qu’il deviendra progressivement la vitrine monétisée.

Ce que ChatGPT Go confirme, au fond : l’IA grand public entre dans une phase de maturité où le produit n’est plus seulement « le modèle », mais le packaging — quotas, mémoire, confort… et désormais, monétisation à plusieurs étages.