Instagram teste une nouvelle fonction de prévisualisation de grille pour optimiser les profils

Aucune annonce officielle n’a encore été faite concernant le déploiement de cette fonctionnalité et il n’y a pas de calendrier officiel pour une disponibilité généralisée. Cependant, en se basant sur les mises à jour passées, on peut supposer qu’un déploiement complet pourrait avoir lieu dans les prochaines mises à jour de l’application , pendant que le test A/B progresse. D’ici là, les utilisateurs d’Instagram peuvent anticiper la fonctionnalité de prévisualisation de la grille avec une excitation justifiée.

Cette fonctionnalité est parfaite pour les marques, les influenceurs et les utilisateurs lambda. Les entreprises peuvent s’assurer que leur contenu de marque est conforme à leur identité visuelle, les influenceurs peuvent créer des flux cohérents qui trouvent un écho auprès de leur public, et les utilisateurs individuels peuvent enfin obtenir la grille « digne d’Instagram » tant convoitée sans avoir à subir la frustration des essais et des erreurs.