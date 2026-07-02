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Instagram Edits s’enrichit avec des sous-titres bilingues, de nouveaux modèles et des effets sonores

Instagram Edits s’enrichit avec des sous-titres bilingues, de nouveaux modèles et des effets sonores

Meta continue d’améliorer Instagram Edits, son application dédiée au montage vidéo, avec une nouvelle mise à jour qui apporte plusieurs fonctionnalités destinées à faciliter le travail des créateurs de contenus.

Au programme : des sous-titres bilingues générés automatiquement, des modèles plus complets avec de nouveaux outils d’édition, ainsi que des effets sonores saisonniers pour personnaliser davantage les vidéos.

Les sous-titres bilingues arrivent dans Edits

La principale nouveauté de cette mise à jour concerne les sous-titres bilingues. Les créateurs peuvent désormais générer automatiquement une traduction de leurs sous-titres dans une seconde langue afin de toucher un public plus large, sans avoir à créer plusieurs versions d’une même vidéo.

Au lancement, la fonctionnalité prend en charge de nombreuses langues, notamment le français, l’anglais, l’espagnol, l’allemand, l’italien, le portugais, le japonais, le coréen, le russe, le thaï, l’hindi, le bengali, l’indonésien, le gujarati et le kannada.

Cette nouveauté devrait séduire les créateurs souhaitant développer leur audience à l’international, tout en réduisant le temps consacré à la traduction des contenus.

Des modèles plus complets pour faciliter le montage

Instagram enrichit également son système de modèles. Les templates peuvent désormais intégrer des superpositions (overlays), permettant de créer plus facilement des vidéos avec plusieurs éléments graphiques, textes ou animations.

L’application introduit également une fonction baptisée Clip Lock.

Comme son nom l’indique, elle permet de verrouiller certains extraits vidéo pendant le montage. Les séquences restent ainsi parfaitement en place, même lorsque d’autres éléments sont modifiés, ce qui facilite les retouches et la réutilisation de modèles.

De nouveaux effets sonores estivaux

Pour accompagner les créations de la saison, Instagram ajoute aussi une série de nouveaux effets sonores inspirés de l’été. Ces sons viennent compléter la bibliothèque audio déjà disponible dans Edits et permettent d’apporter davantage de dynamisme aux vidéos courtes destinées à Instagram ou aux autres plateformes sociales.

Meta continue d’améliorer son alternative à CapCut

Depuis son lancement, Instagram Edits s’impose progressivement comme la réponse de Meta aux applications de montage vidéo comme CapCut. L’entreprise multiplie les mises à jour afin de proposer un outil complet directement intégré à son écosystème, avec des fonctionnalités pensées pour les créateurs de Reels et de contenus courts.

L’arrivée des sous-titres bilingues illustre cette stratégie, alors que les vidéos multilingues deviennent de plus en plus importantes pour toucher une audience internationale.

Ces nouvelles fonctionnalités sont désormais en cours de déploiement pour les utilisateurs de l’application Instagram Edits.

Comme souvent chez Meta, leur disponibilité peut varier selon les régions et les comptes, mais l’ensemble des nouveautés devrait être accessible progressivement au cours des prochains jours.