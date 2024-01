Xbox Game Pass 2024 démarre fort : découvrez les nouveaux jeux de janvier !

Le Xbox Game Pass a ajouté les premiers jeux de 2024 dans la première vague de janvier. Bien que la nouvelle mise à jour n’inclue pas de nouveaux jeux, elle présente plusieurs titres plus importants. On peut donc se demander si d’autres jeux, notamment ceux d’Activision Blizzard, ne rejoindront pas le service dans le courant de l’année. Tous les jeux seront lancés avant la mi-janvier.

Cette vague de jeux présente un léger thème de frayeur et d’effroi, puisque plusieurs titres sont des jeux d’horreur ou liés à l’horreur. Il s’agit notamment du jeu d’aventure et d’horreur Close to the Sun (lancé aujourd’hui), du jeu d’aventure et de survie We Happy Few (11 janvier), du jeu de survie et d’horreur classique Resident Evil 2 Remake et du jeu d’horreur psychologique Those Who Remain (tous deux lancés le 16 janvier).

Parmi les autres jeux de la mise à jour figurent Assassin’s Creed : Valhalla et le jeu d’action-aventure Figment (tous deux le 9 janvier). La dernière vague est complétée par la simulation de bataille en ligne de la Seconde Guerre mondiale Hell Let Loose (4 janvier) et le jeu de sport Super Mega Baseball 4, qui sera disponible par EA Play (11 janvier).

Malheureusement pour les abonnés du Game Pass, certains jeux sont perdus, et certains des titres les plus intéressants du Game Pass sont sur la sellette pour la mi-janvier. En effet, Grand Theft Auto V disparaît (à nouveau), tout comme Persona 4 Golden, Persona 3 Portable, MotoGP 22 et Garden Story. GTA V quittera la plateforme le 5 janvier, et les quatre autres le 15 janvier.