Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City, une bande-annonce officielle du film

Autrefois le siège en plein essor du géant pharmaceutique Umbrella Corporation, Raccoon City est aujourd’hui une ville à l’agonie. L’exode de la société a laissé la ville en friche… et un grand mal se prépare sous la surface. Lorsque celui-ci se déchaîne, les habitants de la ville sont à jamais… changés… et un petit groupe de survivants doit travailler ensemble pour découvrir la vérité sur Umbrella et survivre à la nuit.

Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City est un film d’action et d’horreur qui emmène les fans et les spectateurs à Raccoon City, le siège d’Umbrella Corporation. On y retrouve les piliers de la série, Claire Redfield, Leon Kennedy, Jill Valentine ou encore Chris Redfiel.