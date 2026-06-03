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Microsoft Build 2026 : tout ce qu’il faut retenir des annonces majeures

Microsoft Build 2026 : tout ce qu’il faut retenir des annonces majeures

Microsoft a officiellement lancé la Build 2026 avec une keynote particulièrement dense menée par Satya Nadella. Sans surprise, l’intelligence artificielle a dominé l’événement, mais plusieurs annonces matérielles, logicielles et même quantiques ont également marqué cette édition.

Entre nouveaux modèles IA, ordinateurs dédiés à l’exécution locale de grands modèles, agents autonomes et système d’exploitation pour appareils IA, Microsoft a présenté sa vision de l’informatique des prochaines années.

Surface RTX Spark Dev Box : l’IA locale devient une priorité

La principale annonce matérielle de Build est le Surface RTX Spark Dev Box. Ce mini-PC est conçu pour permettre aux développeurs d’exécuter localement des modèles d’IA avancés sans dépendre systématiquement du cloud.

Au programme :

Processeur Nvidia RTX Spark basé sur l’architecture Blackwell

128 Go de mémoire unifiée

Windows 11 Pro optimisé pour les développeurs

Visual Studio Code préinstallé

GitHub Copilot intégré

Microsoft présente la machine comme une alternative aux coûteuses infrastructures cloud pour le prototypage et le développement IA.

> En savoir plus sur le Surface RTX Spark Dev Box

Windows devient plus accueillant pour les développeurs

La Build 2026 marque également une évolution importante de Windows.

Microsoft introduit plusieurs nouveautés inspirées du monde Linux :

Coreutils natifs sur Windows 11

Gestion simplifiée des conteneurs Linux via WSL

Nouvel Intelligent Terminal compatible avec les agents IA

L’objectif est de réduire les frictions pour les développeurs travaillant dans des environnements hybrides.

> En savoir plus sur les nouveautés Windows : à venir

Project Solara : Microsoft prépare l’après-PC

L’une des annonces les plus surprenantes concerne Project Solara, un nouveau système d’exploitation basé sur Android. Pensé pour les futurs appareils centrés sur les agents IA, Solara doit permettre à ces derniers de fonctionner sur différents types d’appareils et de transférer leurs tâches de manière transparente.

Microsoft a présenté deux concepts :

Un hub de bureau connecté

Un badge intelligent portable

Développé avec Qualcomm et MediaTek, Solara représente une nouvelle tentative de Microsoft pour participer à la prochaine génération de matériel intelligent.

> En savoir plus sur Project Solara : à venir

Scout : l’influence d’OpenClaw s’étend à Microsoft 365

Microsoft a également dévoilé Scout, un assistant permanent inspiré du phénomène OpenClaw.

Intégré à Microsoft 365, il peut notamment :

Gérer les calendriers

Organiser les réunions

Rédiger des e-mails

Automatiser certaines tâches administratives

Scout constitue le premier représentant d’une nouvelle famille d’agents baptisée « Autopilot », chacun étant conçu autour d’une identité spécifique.

> En savoir plus sur Microsoft Scout

Microsoft dévoile son premier modèle de raisonnement

La firme poursuit aussi sa stratégie d’indépendance vis-à-vis d’OpenAI. Parmi les sept nouveaux modèles présentés figure MAI-Thinking-1, présenté comme le premier modèle de raisonnement développé intégralement par Microsoft.

Ses caractéristiques annoncées :

35 milliards de paramètres actifs

Fenêtre de contexte de 128 000 tokens

Optimisation pour le raisonnement complexe

Génération de code avancée

Microsoft a également lancé de nouvelles versions de ses modèles de génération d’images, de voix, de transcription et de programmation.

> En savoir plus sur les nouveaux modèles MAI : à venir

Des garde-fous pour les agents IA

Avec l’essor des agents autonomes, Microsoft cherche également à renforcer la sécurité. L’entreprise introduit les Microsoft Execution Containers (MXC).

Cette technologie permet d’exécuter des agents dans des environnements isolés afin de contrôler précisément :

Les fichiers accessibles

Les applications autorisées

Les actions possibles

Microsoft a aussi présenté une application compagnon OpenClaw permettant de déployer et gérer ses propres agents.

> En savoir plus sur les Microsoft Execution Containers : à venir

Majorana 2 : le quantique accélère

Enfin, Microsoft a profité de Build pour présenter Majorana 2, la nouvelle génération de sa puce quantique topologique.

Selon l’entreprise :

Les qubits seraient jusqu’à 1 000 fois plus stables

Certaines durées de cohérence dépasseraient une minute

L’objectif d’un ordinateur quantique pratique est désormais fixé à 2029

Cette annonce constitue l’un des plus importants progrès revendiqués par Microsoft dans le domaine quantique depuis plusieurs années.

> En savoir plus sur Majorana 2 : à venir

Microsoft prépare un monde centré sur les agents IA

S’il fallait résumer la Build 2026 en une seule idée, ce serait probablement celle-ci : Microsoft ne construit plus seulement des outils d’intelligence artificielle, mais un écosystème complet destiné à accueillir des agents autonomes.

Le Surface RTX Spark Dev Box exécute les modèles localement. Scout les transforme en assistants permanents. Solara prépare les futurs appareils IA. Les modèles MAI réduisent la dépendance à OpenAI. Quant aux technologies comme MXC ou ACS, elles visent à encadrer leur comportement.

Cette cohérence stratégique est sans doute la véritable annonce de la Build 2026. Microsoft ne cherche plus simplement à intégrer l’IA dans ses produits ; l’entreprise construit progressivement une plateforme où les agents deviennent le centre de l’expérience informatique.