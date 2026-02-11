Le gadget IA d’OpenAI signé Jony Ive n’arrivera pas avant fin février 2027, révèle un document judiciaire

On l’attendait comme le « moment iPhone » de l’IA grand public : un objet pensé par Jony Ive, porté par OpenAI, capable de faire oublier le smartphone pendant quelques minutes — voire plus.

Sauf que la réalité rattrape le mythe : OpenAI ne prévoit pas d’expédier son premier appareil hardware avant la fin février 2027, selon une déclaration de Peter Welinder (VP & GM chez OpenAI) dans un document judiciaire repéré par WIRED.

Derrière cette date, il y a un détail révélateur : l’appareil reste suffisamment secret pour que l’entreprise affirme ne pas avoir encore produit de packaging ni de supports marketing.

Une affaire de marque (« io ») qui force OpenAI à clarifier le calendrier

La précision « fin février 2027 » n’est pas sortie d’un événement produit, mais d’un litige de marque : la startup audio iyO a attaqué OpenAI après l’acquisition de la startup de Jony Ive, io, entraînant un bras de fer autour de noms jugés trop proches.

Dans le même dépôt, Welinder indique que OpenAI a décidé de ne pas utiliser « io », « IYO » ni aucune variation de capitalisation pour ses produits.

En clair : non seulement le produit prend du retard, mais l’identité sous laquelle il devait naître est officiellement abandonnée.

Un « compagnon sans écran » plutôt qu’un pin ou des écouteurs

Selon WIRED, OpenAI viserait un appareil compagnon sans écran, conçu pour fonctionner aux côtés des téléphones et des ordinateurs — une approche qui tranche avec les « AI gadgets » façon pin, souvent mal reçus car redondants ou trop limités.

Et, cela colle à la ligne officielle d’OpenAI au moment où Sam Altman et Jony Ive évoquaient l’ambition de créer « une famille d’appareils IA » (sans jamais détailler la forme).

Ce report à 2027 dit trois choses :

Le hardware ne pardonne pas. Contrairement aux modèles, on ne « ship » pas une itération toutes les deux semaines. Un nouvel objet impose industrialisation, chaîne d’approvisionnement, conformité, SAV… et tout ce qui fait l’ADN d’Apple. L’IA grand public doit gagner sa place. Les échecs récents ont montré qu’un « assistant » dédié ne suffit pas : il faut un usage quotidien évident, pas une démo. OpenAI apprend à parler comme une entreprise produit. La mention « pas de packaging » ressemble à une façon de dire : on n’est pas encore au stade où l’on vend une histoire — on construit encore la machine.

Ce qu’il faut surveiller maintenant

Une annonce (ou démo) en 2026 reste possible, même si les expéditions glissent à 2027 — Business Insider note que le calendrier public reste flou. Le nouveau nom : OpenAI ayant renoncé à « io », toute la stratégie de branding est à réinventer. Le positionnement : « compagnon sans écran » peut être un coup de génie… ou un piège si l’expérience n’est pas radicalement meilleure que celle d’un smartphone + AirPods.

OpenAI veut entrer dans le matériel, mais le dossier judiciaire rappelle une vérité brutale : avant de réinventer l’informatique personnelle, il faut déjà pouvoir l’expédier.