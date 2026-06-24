Depuis son annonce, la nouvelle Steam Machine de Valve fait énormément parler d’elle. Mais contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce n’est pas sa puissance ni même son retour sur le marché des machines de salon qui attire le plus l’attention.

C’est son prix.

Avec un tarif dépassant largement celui des consoles traditionnelles, de nombreux joueurs se demandent si la proposition de Valve est réellement compétitive face à la PlayStation ou à la Xbox. Pourtant, le sujet le plus important pourrait se situer ailleurs.

Selon Valve, les utilisateurs n’auront peut-être même pas besoin d’acheter une Steam Machine officielle pour profiter de l’expérience imaginée par l’entreprise.

SteamOS veut sortir du Steam Deck

Dans un entretien accordé à The Verge, Pierre-Loup Griffais a confirmé que SteamOS poursuit sa transformation en véritable système d’exploitation de bureau. À partir de SteamOS 3.8, les utilisateurs peuvent désormais envisager de construire leur propre Steam Machine à partir de composants PC standard.

Autrement dit, n’importe quel joueur disposant d’un ordinateur compatible pourrait potentiellement recréer l’expérience Steam Machine sans acheter le matériel officiel de Valve.

Cette évolution marque une étape importante dans la stratégie de l’entreprise. Pendant longtemps, SteamOS était principalement associé au Steam Deck. Désormais, Valve semble vouloir faire de son système une plateforme beaucoup plus universelle.

Une compatibilité matérielle en forte progression

La dernière mise à jour SteamOS 3.8.10 améliore considérablement la prise en charge des plateformes modernes. Valve a notamment renforcé la compatibilité avec les processeurs Intel récents, les plateformes AMD de nouvelle génération et les configurations de bureau classiques.

Jusqu’à présent, installer SteamOS sur un PC pouvait s’avérer relativement complexe, particulièrement pour les utilisateurs ne possédant pas de matériel AMD. L’objectif affiché est désormais de simplifier cette expérience afin de rendre SteamOS accessible à un public beaucoup plus large.

Le défi Nvidia reste au cœur des priorités

L’un des principaux obstacles à l’adoption massive de SteamOS concerne toutefois les cartes graphiques Nvidia. Valve reconnaît ouvertement cette limitation. Selon Pierre-Loup Griffais, l’entreprise collabore activement avec Nvidia afin d’améliorer les pilotes graphiques et la compatibilité du système. Même si un support complet ne semble pas encore prévu à court terme, cette collaboration représente un signal important.

Pendant longtemps, SteamOS a été perçu comme une solution davantage optimisée pour l’écosystème AMD. Une prise en charge robuste des cartes Nvidia pourrait considérablement accélérer son adoption auprès des joueurs PC.

Pourquoi les joueurs s’intéressent davantage à SteamOS qu’à la Steam Machine ?

Fait intéressant, les réactions de la communauté montrent une tendance inattendue. Sur Reddit et de nombreux forums spécialisés, une partie importante des joueurs semble plus enthousiaste à l’idée d’installer SteamOS sur son ordinateur existant que d’acheter la nouvelle Steam Machine.

La raison est simple.

Des millions de joueurs possèdent déjà un PC suffisamment puissant pour jouer dans de bonnes conditions. Ce qu’ils recherchent davantage, c’est une expérience utilisateur plus simple, plus fluide et mieux adaptée à une utilisation depuis un canapé. C’est précisément là que SteamOS se distingue.

Au fil des années, Valve a transformé SteamOS en un environnement particulièrement optimisé pour le gaming. Le système propose notamment un démarrage rapide, une interface entièrement pensée pour la manette, une gestion avancée des shaders ou encore une expérience proche de celle d’une console. À l’inverse, Windows reste souvent perçu comme un système polyvalent avant d’être une plateforme de jeu.

Cette différence devient particulièrement visible lorsqu’un utilisateur tente de naviguer dans Windows à l’aide d’une manette depuis son salon. SteamOS réduit considérablement cette friction.

Une potentielle menace pour Windows ?

Pendant des décennies, Windows a occupé une position quasi monopolistique dans l’univers du jeu vidéo sur PC. Les différentes tentatives de créer une alternative crédible ont généralement rencontré des difficultés liées à la compatibilité logicielle ou matérielle.

Mais, le contexte évolue.

Grâce aux avancées réalisées autour de Proton, de Linux et du Steam Deck, Valve dispose désormais d’un écosystème beaucoup plus mature qu’auparavant. Si SteamOS parvient à offrir une compatibilité matérielle élargie, une installation simplifiée, un support solide des cartes Nvidia ou encore une excellente compatibilité logicielle. Alors le système pourrait devenir la première alternative crédible à Windows pour le jeu vidéo depuis de nombreuses années.

Chaque PC pourrait devenir une Steam Machine

C’est probablement là que se cache la véritable ambition de Valve. L’entreprise ne cherche pas uniquement à vendre une nouvelle machine. Elle cherche à diffuser une nouvelle manière de jouer sur PC. Si SteamOS devient suffisamment accessible et compatible, n’importe quel ordinateur gaming pourrait se transformer en Steam Machine.

Cette stratégie serait potentiellement bien plus puissante que la vente d’un matériel propriétaire.

Plutôt que de concurrencer directement les fabricants de consoles, Valve pourrait étendre son écosystème à des millions de machines déjà existantes.

Une nouvelle étape pour l’écosystème PC

Le retour de la Steam Machine attire naturellement l’attention, mais elle pourrait finalement n’être qu’une vitrine destinée à promouvoir quelque chose de beaucoup plus important. Depuis plusieurs années, Valve construit discrètement les fondations d’un système d’exploitation capable de rivaliser avec les standards établis du marché du jeu PC.

Avec SteamOS 3.8, cette ambition commence à prendre une forme beaucoup plus concrète.

Et si Valve réussit à convaincre les joueurs d’abandonner progressivement Windows pour une expérience plus proche d’une console, alors la véritable révolution ne sera pas la Steam Machine elle-même.

Ce sera la naissance d’un nouvel écosystème de jeu PC où chaque machine pourra devenir une Steam Machine.