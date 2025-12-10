Accueil » Google Photos vient de tuer CapCut pour 80 % des utilisateurs : voici le nouveau éditeur vidéo universel

Après un an de refontes successives, Google s’attaque enfin à la pièce manquante : la vidéo. Et le résultat change totalement ce que l’on attendait d’une app censée « juste organiser nos souvenirs ».

Pendant des années, Google Photos a été excellent pour retrouver, classer, nettoyer, mais médiocre pour créer. Résultat : tout le monde finissait dans CapCut, InShot ou Instagram pour monter trois clips de vacances.

Ça, c’était avant.

Google Photos : Un éditeur vidéo digne d’une vraie app pro

Dès l’ouverture, impossible de rater la transformation : une timeline universelle, plusieurs clips empilés et réorganisables, une piste audio dédiée, et un panneau d’outils Material You Expressive, entièrement repensé.

Le montage n’est plus un simple « trim » minimaliste :

couper, recadrer, assembler, déplacer

ajuster luminosité, contraste, blancs, ombres, hautes lumières

appliquer du texte avec styles avancés

modifier l’ordre des clips comme dans un vrai éditeur

Google Photos ressemble (enfin) à une vraie application de montage vidéo.

Une nouvelle section audio avec de la musique… et un vrai mixage

C’est la plus grosse surprise : Google intègre une bibliothèque musicale thématisée, avec sélection précise de la partie du morceau à utiliser. Et on peut équilibrer finement le volume original du clip et le volume de la musique ajoutée.

C’est simple, propre, efficace. Exactement ce qu’on attend quand on veut monter un petit clip sans lancer Premiere Pro.

Les templates pour Vidéo souvenir : le TikTok/CapCut-like… intégré

Uniquement sur Android pour l’instant, mais c’est un game changer.

Ouvre Créer → Vidéo souvenir Choisis un style → sélectionne tes clips → Google Photos fait tout : musique, texte animé, transitions et rythmiques synchronisées Puis il dépose le résultat dans la nouvelle timeline pour la modifier à la main.

Ce n’est pas qu’un montage automatique : c’est une base solide, personnalisable, pour les vidéos qui doivent être prêtes vite — sans avoir l’air bâclées.

Une refonte cohérente avec l’éditeur photo : Material 3 Expressive

Google Photos unifie petit à petit ses outils : même ergonomie, même sliders, même logique d’édition continue sans dupliquer des versions parasites, et même approche minimaliste mais puissante. Tu passes de la retouche photo au montage vidéo sans changer de langage visuel.

Le déploiement est en cours. Certains appareils l’ont déjà, d’autres suivent.

Pourquoi cette mise à jour est beaucoup plus importante qu’elle n’en a l’air

Google Photos n’a jamais vraiment su gérer la vidéo. Et pendant ce temps, CapCut s’imposait, Instagram Reels poussait son éditeur, et TikTok devenait une mini suite Creative Cloud. En intégrant ces outils directement dans la galerie de tout l’écosystème Android et iOS, Google change la donne puisque Google Photos devient l’éditeur « par défaut » ultra suffisant, offre unene expérience fluide – on édite là où vivent déjà nos vidéos, et apporte une cohérence totale avec les retraites IA déjà proposées.

On ne parle pas ici d’un outil professionnel — CapCut Pro et Premiere restent devant pour les power users. Mais pour 90 % des utilisateurs, pour faire un montage court, beau, propre, rapide : Google Photos suffit enfin.

C’est l’une des mises à jour les plus intelligentes que Google ait déployées cette année.