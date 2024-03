LoveFrom séduit Tang Tan, l’expert en design d’Apple, pour un projet innovant

Tang Tan, l’actuel responsable de la conception de l’iPhone chez Apple, qui doit quitter l’entreprise en février, aurait déjà été invité à rejoindre une autre entreprise. Selon Mark Gurman de Bloomberg, le responsable de la conception des produits d’Apple a été recruté par LoveFrom, l’entreprise de l’emblématique designer d’Apple Jony Ive.

L’entreprise, soutenue par Sam Altman d’OpenAI, aurait invité Tan à participer à un nouveau projet matériel visant à explorer et à intégrer les dernières capacités dans de nouveaux types d’appareils, censés exploiter l’IA et ses fonctionnalités.

LoveFrom est le cabinet de design d’Ive, un collectif créatif dont le but présumé est d’établir l’apparence et les fonctionnalités de nouveaux produits. Dans le cadre du nouveau projet, l’entreprise s’appuiera sur Altman pour fournir les bases logicielles, tandis que Tan pourrait diriger l’ingénierie matérielle du projet.

Il est intéressant de noter que le projet LoveFrom d’Ive compterait de nombreux anciens employés d’Apple. Plus de 20 anciens employés du géant de la technologie basé à Cupertino feraient actuellement partie de l’entreprise du célèbre designer. Plus récemment, Shota Aoyagi aurait rejoint LoveFrom. Lorsqu’il travaillait chez Apple, il faisait partie de l’équipe de design industriel d’Ive.

Ive est lui-même un ancien employé d’Apple. Ce designer emblématique a travaillé sur certains des produits les plus réussis de la société, notamment l’iMac, l’iPad et l’iPhone. Il a rejoint l’entreprise en 1992 et l’a quittée en 2019 après 27 ans passés au sein du géant technologique basé à Cupertino. Le légendaire designer s’est depuis livré à toutes sortes de projets, LoveFrom se distinguant comme l’une de ses entreprises les plus ambitieuses à ce jour.

L’entreprise, que Tan aurait rejoint après avoir quitté Apple en février, semble en être à ses premiers stades de développement. Et pourtant, LoveFrom aurait déjà courtisé quelques clients de premier plan, dont Airbnb Inc. et Ferrari NV. Comme le souligne Bloomberg, la société avait également un contrat de trois ans avec Apple pour fournir des services de conseil, qui a pris fin l’année dernière.

D’autres talents de premier plan font leurs adieux à Apple

La nouvelle du départ du responsable de la conception des produits du géant technologique basé à Cupertino a été annoncée pour la première fois au début du mois de décembre. Bien que le vice-président d’Apple chargé de la conception des produits ne doive quitter l’entreprise qu’en février, ses fonctions auraient déjà été transférées à d’autres membres de l’entreprise.

Tan n’est que l’un des nombreux talents de premier plan à avoir quitté Apple récemment. Comme le souligne Bloomberg, Patrick Coffman est un autre employé estimé qui a quitté l’entreprise. Il était l’un des principaux responsables de la conception de l’interface utilisateur. Colin Burns est un autre cadre qui a apparemment décidé de quitter l’entreprise. Il est toujours directeur principal chez Apple et devrait quitter l’entreprise en janvier.