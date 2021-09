L’ancien responsable du design d’Apple, Jony Ive, va travailler avec Ferrari

En dehors de cela, il y a peu d’informations sur ce que Ive et Newson vont faire chez Ferrari. Prendre en charge la conception d’un véhicule entier ? C’est possible. Se concentrer sur des composants particuliers de la voiture ? Peut-être. Créer des accessoires pour la marque Ferrari ? Peut-être. Tout sera révélé d’ici peu, mais un rapport du Financial Times de cette semaine suggère que le duo pourrait être chargé de travailler sur la première voiture entièrement électrique de Ferrari, qui devrait faire ses débuts dans 4 ans .

« La première expression de ce nouveau partenariat réunira les performances et l’excellence légendaires de Ferrari avec l’expérience et la créativité inégalées de LoveFrom qui a défini des produits extraordinaires qui changent le monde », a déclaré Exor, propriétaire de Ferrari, dans un communiqué.