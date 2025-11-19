Microsoft va rendre Copilot gratuit dans Outlook, Word et Excel

Après une année marquée par la montée en puissance de Copilot payant, Microsoft change de cadence. Le géant de Redmond prépare une vague de fonctionnalités IA gratuites pour Outlook, Word, Excel et PowerPoint, prévues pour début 2026 — un virage stratégique qui pourrait transformer la productivité quotidienne de millions d’utilisateurs.

Outlook se dote d’un Copilot réellement utile

Introduit gratuitement en septembre, Copilot Chat s’apprête à franchir une étape majeure dans Outlook. L’IA pourra bientôt analyser l’intégralité d’une boîte mail, examiner calendriers et réunions, effectuer un tri intelligent, préparer ou planifier des rendez-vous, le tout sans licence Copilot à 30 euros/mois.

Une évolution considérable : jusqu’ici, Copilot gratuit ne pouvait traiter que des conversations isolées. Avec cette extension, Outlook devient un véritable assistant de gestion, capable de dompter des inbox parfois saturées.

Agent Mode : la puissance IA arrive en accès libre

L’autre annonce majeure concerne Agent Mode, jusqu’ici réservé aux abonnés Copilot payants. Microsoft l’ouvrira à tous les abonnés Microsoft 365, avec des fonctionnalités taillées pour la création avancée :

Dans Word & Excel

génération de documents complexes ou feuilles de calcul à partir d’un simple prompt,

automatisation de tableaux, modèles, analyses,

choix du moteur de raisonnement : Anthropic ou OpenAI, directement dans Excel.

Une flexibilité rare, pensée pour répondre au besoin de précision ou de créativité selon les cas d’usage.

Dans PowerPoint

Agent Mode pourra :

actualiser un deck avec la charte graphique d’une entreprise,

créer des présentations entières en un clic,

réécrire du texte, restructurer une slide,

ajouter des visuels pertinents.

Un outil qui pourrait faire basculer PowerPoint dans une nouvelle ère… celle où les présentations internes se conçoivent en minutes plutôt qu’en heures.

Microsoft prévoit d’ouvrir ces nouveautés en préversion d’ici mars 2026.

Une stratégie assumée : intégrer, bundler, démocratiser

Ces ajouts gratuits s’inscrivent dans un repositionnement déjà amorcé :

Copilot a été intégré aux apps Office des forfaits grand public,

les versions Sales, Service et Finance ont été fusionnées dans l’abonnement Copilot global,

le futur Microsoft 365 Copilot Business arrive en décembre, à 21 dollars/mois, destiné aux PME de moins de 300 utilisateurs.

Microsoft cherche clairement à rendre l’IA omniprésente dans l’écosystème Office, tout en adaptant ses offres tarifaires à la diversité des marchés — de l’indépendant à la multinationale.

Une montée en puissance lente… mais massive

En ouvrant des fonctionnalités naguère premium, Microsoft envoie un signal clair : l’IA doit devenir la norme, et non une option haut de gamme.

Pour les entreprises, c’est la promesse d’un bond de productivité. Pour Microsoft, c’est un moyen d’enraciner Copilot au cœur des workflows.

Dans un paysage où Google renforce Gemini et où les assistants IA se multiplient, la bataille se joue désormais sur un terrain simple : qui rendra l’IA indispensable dans le quotidien des professionnels ?