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Dyson Find+Follow Purifier Cool : le ventilateur purificateur qui vous suit du regard

Dyson Find+Follow Purifier Cool : le ventilateur purificateur qui vous suit du regard

Dyson ajoute une touche d’intelligence artificielle à son ventilateur purificateur sans pales. Avec le nouveau Find+Follow Purifier Cool, la marque britannique introduit pour la première fois une caméra IA dans un appareil fixe, capable de détecter la présence humaine et d’orienter automatiquement le flux d’air vers les personnes présentes dans la pièce.

Une caméra IA pour diriger l’air là où il faut

Déjà habitué à utiliser des caméras et de l’IA dans ses aspirateurs robots, Dyson applique ici cette logique à un produit beaucoup plus statique. L’objectif n’est pas d’éviter les obstacles, mais de comprendre où se trouvent les occupants d’une pièce.

Grâce à une caméra au design périscopique, le purificateur peut suivre les déplacements d’une personne et ajuster son oscillation pour diriger l’air frais dans sa direction. Si plusieurs personnes sont présentes, l’appareil alterne automatiquement le flux d’air entre elles. Et lorsque la pièce est vide, il peut s’éteindre afin de réduire la consommation d’énergie.

Purification, Wi-Fi et compatibilité Matter

Le Find+Follow Purifier Cool conserve l’ADN technique de Dyson. L’appareil est annoncé comme capable de capturer 99,97 % des particules ultrafines jusqu’à 0,3 micron, incluant allergènes, particules responsables des mauvaises odeurs et certains virus.

Il peut aussi ajuster automatiquement l’intensité du flux d’air lorsque davantage de polluants sont détectés. Connecté en Wi-Fi, il se pilote à distance via l’application Dyson et s’intègre aux écosystèmes domotiques grâce à sa compatibilité Matter, notamment avec Apple Home et Google Home.

Une IA locale pour rassurer sur la vie privée

La présence d’une caméra dans un purificateur d’air peut naturellement soulever des questions. Dyson précise toutefois que les images sont traitées localement par le système de vision IA, sans reconnaissance individuelle des personnes.

L’appareil ne cherche pas à savoir qui est dans la pièce, mais simplement s’il y a quelqu’un et où cette personne se trouve. Les images seraient supprimées immédiatement après analyse en temps réel.

Dyson pousse encore plus loin l’ingénierie domestique

À 894,99 dollars, le Find+Follow Purifier Cool s’inscrit clairement dans le segment premium. L’usage d’une caméra pour une simple détection de présence peut sembler excessif, surtout lorsque des capteurs plus simples pourraient remplir une partie de cette mission.

Mais c’est précisément la signature Dyson : transformer un besoin domestique banal en démonstration d’ingénierie. Ici, le ventilateur ne souffle plus simplement de l’air. Il observe, comprend la pièce et adapte son comportement.

Une nouvelle preuve que la maison connectée ne se contente plus d’automatiser nos objets : elle commence à les rendre attentifs.