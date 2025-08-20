Apple pourrait abandonner le bouton de commande de l’appareil photo sur l’iPhone 18

Apple aurait-il déjà changé d’avis sur l’une de ses dernières innovations matérielles ? Selon une rumeur venue de Chine, la marque à la pomme envisagerait de supprimer le bouton de commande de l’appareil photo dès l’iPhone 18, attendu en 2026. Une décision qui soulève une question simple : est-ce que quelqu’un va vraiment le regretter ?

Présenté en grande pompe lors de la sortie de l’iPhone 16, ce bouton dédié au déclenchement photo et vidéo avait pour ambition de séduire les amateurs de photographie mobile. Placé sur la tranche du téléphone, il permettait de lancer rapidement l’appareil photo et d’ajuster certains paramètres à la volée.

Mais après un an d’utilisation, il semblerait que l’adhésion du grand public soit restée tiède. D’après le leaker chinois OvO OvO OvO OvO, Apple aurait demandé à ses fournisseurs d’arrêter la production des composants liés à ce bouton, en raison d’un usage trop limité.

Un bouton en trop pour l’iPhone 18 ?

Sur le papier, le bouton photo semblait être une bonne idée. Dans la pratique, beaucoup d’utilisateurs lui préfèrent les commandes à l’écran, plus intuitives et déjà bien maîtrisées. À cela s’ajoute la possibilité de lancer l’appareil photo via un raccourci avec les boutons de volume, déjà bien connu sur iOS comme sur Android.

Même dans la communauté Apple, les retours ont été mitigés : si certains saluent le côté tactile et professionnel, d’autres jugent le bouton tout simplement redondant.

Contrairement à d’autres choix polémiques faits par Apple (comme la disparition de la prise jack ou l’arrivée de l’encoche), le bouton de commande de l’appareil photo n’a pas été largement copié. Seules quelques marques chinoises comme Realme, Oppo ou Nubia ont tenté l’expérience. Aucun signe côté Samsung ou Google, ce qui laisse penser que la fonction n’est pas perçue comme indispensable par l’industrie.

Un futur possible… pour Apple Intelligence ?

Faut-il vraiment dire adieu à ce bouton pour l’iPhone 18 ? Rien n’est encore certain. L’iPhone 17 n’est même pas lancé, et Apple pourrait attendre deux générations avant de tirer un vrai bilan. Par ailleurs, certains observateurs pensent que ce bouton pourrait être réutilisé pour lancer des fonctions liées à Apple Intelligence, la future IA de la marque.

Dans ce cas, le bouton ne disparaîtrait pas totalement, mais changerait de rôle, devenant un accès rapide à l’intelligence artificielle visuelle plutôt qu’un simple déclencheur photo.

Derrière cette décision supposée, il y aurait une logique simple : réduire les coûts de production. À l’heure où Apple délocalise une partie de sa production en Inde et tente de rester compétitive sur des marchés de plus en plus disputés, chaque composant superflu est remis en question.