Accueil » iPhone 2027 : Apple prépare un design tout écran sans encoche pour les 20 ans

iPhone 2027 : Apple prépare un design tout écran sans encoche pour les 20 ans

iPhone 2027 : Apple prépare un design tout écran sans encoche pour les 20 ans

Apple n’a jamais célébré ses anniversaires à moitié. Après le tournant majeur de l’iPhone X, les 20 ans de l’iPhone en 2027 pourraient marquer une nouvelle rupture esthétique — peut-être la plus radicale depuis l’abandon du bouton Home.

iPhone 2027 : Un écran micro-courbé sur les quatre côtés

Selon le leaker Digital Chat Station, Apple travaillerait avec Samsung sur une dalle OLED « micro-courbée » sur les quatre bords. Contrairement aux écrans « waterfall » spectaculaires, mais parfois peu pratiques, l’approche serait ici beaucoup plus subtile.

L’objectif n’est pas de créer un effet visuel démonstratif, mais de donner l’impression d’un objet entièrement sculpté dans le verre. Une légère courbure pour améliorer la prise en main, sans déformer l’affichage ni gêner l’usage quotidien.

Une innovation technique discrète, mais stratégique

Derrière ce design se cache une évolution technique majeure. Apple envisagerait d’abandonner le polariseur classique au profit de la technologie COE (Color Filter on Encapsulation), déjà explorée par Samsung. Concrètement, cela permettrait un écran plus fin, une meilleure luminosité et une consommation énergétique réduite.

Associé à une nouvelle couche de diffusion lumineuse, ce choix viserait une uniformité parfaite de l’affichage — un détail invisible, mais crucial dans l’expérience premium Apple.

Vers un iPhone sans aucune découpe visible

L’autre ambition est encore plus radicale : supprimer toute interruption visuelle. Apple testerait actuellement des capteurs photo sous l’écran, avec l’objectif à terme d’intégrer aussi Face ID sous la dalle. Des analystes comme Ross Young restent prudents sur le calendrier, mais la direction est claire : un iPhone entièrement recouvert de verre, sans encoche ni poinçon.

Si ce cap est franchi, Apple pourrait enfin atteindre son fantasme de longue date : un écran véritablement « bord à bord », sans compromis.

Un pari design… et industriel

Ce projet dépasse la simple esthétique. Il pose des défis concrets : solidité du verre, réparabilité, résistance aux chocs et une gestion thermique. Plus un appareil devient minimaliste visuellement, plus son ingénierie interne doit être sophistiquée. Apple joue ici une carte familière : attendre que la technologie soit prête pour livrer une version maîtrisée, plutôt que d’expérimenter publiquement.

Si ces rumeurs se confirment, l’iPhone des 20 ans ne sera pas un simple produit anniversaire. Il pourrait redéfinir la silhouette même du smartphone, comme l’iPhone X l’avait fait en son temps.

Apple ne cherche pas seulement à impressionner. La marque veut rappeler qu’elle peut encore imposer une vision du design — et, surtout, la rendre désirable à grande échelle.