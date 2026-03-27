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ChatGPT, Claude ou Gemini ? Avec iOS 27, c’est vous qui choisirez le cerveau de Siri

ChatGPT, Claude ou Gemini ? Avec iOS 27, c'est vous qui choisirez le cerveau de Siri

Apple pourrait s’apprêter à faire sauter l’un des verrous les plus symboliques de Siri. Selon Mark Gurman chez Bloomberg, Apple travaillerait sur une ouverture de son assistant vocal à des IA tierces, comme ChatGPT, Google Gemini et Anthropic Claude dans le cadre de iOS 27.

Ce serait une évolution majeure pour Apple : ne plus limiter Siri à ses propres briques d’IA — ou à une intégration ponctuelle comme celle de ChatGPT —, mais transformer l’iPhone en plateforme capable d’orchestrer plusieurs assistants concurrents.

Siri ne voudrait plus seulement répondre, mais router intelligemment les requêtes

Le cœur du changement tiendrait à une nouvelle couche logicielle appelée « Extensions ». D’après Bloomberg, des apps d’IA installées via l’App Store pourraient se brancher à Siri et à Apple Intelligence sur iPhone, iPad et Mac. L’utilisateur pourrait alors activer ou désactiver les services pris en charge dans les réglages, et choisir quel assistant doit traiter une requête donnée, plutôt que de dépendre d’un seul partenaire par défaut.

Cette logique dépasse largement le simple ajout de nouvelles compatibilités. Elle suggère que Apple ne voit plus Siri comme un assistant fermé, mais comme une interface d’aiguillage entre plusieurs intelligences.

C’est une évolution profonde de philosophie de produit : Siri cesserait d’être uniquement « la réponse Apple » pour devenir aussi la porte d’entrée vers d’autres modèles.

Une extension logique de l’ouverture déjà amorcée avec ChatGPT

Cette rumeur ne sort pas de nulle part. Apple a déjà intégré ChatGPT à certaines fonctions de Siri et d’Apple Intelligence, mais dans un cadre encore limité. L’intérêt d’iOS 27 serait justement d’aller au-delà de ce partenariat ponctuel pour ouvrir la porte à plusieurs IA. Cette architecture pourrait permettre aux apps IA téléchargées depuis l’App Store de fonctionner avec la future app Siri et avec d’autres fonctions Apple Intelligence.

En clair, Apple semblerait abandonner l’idée qu’une seule intégration externe suffit. La marque reconnaîtrait implicitement que, dans l’ère actuelle, aucun assistant n’est universellement le meilleur pour tous les usages. Ouvrir Siri à plusieurs modèles serait alors moins un aveu de faiblesse qu’un repositionnement pragmatique.

Un écosystème Siri plus large se dessine déjà

Cette ouverture présumée à ChatGPT, Gemini et Claude s’inscrirait dans un projet plus vaste de refonte de Siri. Bloomberg a déjà rapporté cette semaine que Apple teste une app Siri dédiée, une fonction « Ask Siri » à travers le système, ainsi qu’une intégration plus étroite avec la recherche et les apps.

Cela signifie que l’ouverture aux IA tierces ne serait pas une rustine ajoutée à l’ancien Siri, mais l’un des piliers d’un assistant repensé plus largement. Apple ne se contenterait pas d’ajouter des « connecteurs » ; la marque travaillerait à faire de Siri un point d’entrée beaucoup plus central dans l’expérience logicielle.

L’App Store pourrait aussi y trouver son compte

L’autre dimension, plus stratégique encore, concerne les revenus. Cette ouverture pourrait créer une nouvelle source de business pour Apple, qui prendrait une part sur les abonnements à des services IA tiers souscrits via son écosystème.

Autrement dit, Apple pourrait faire de Siri non seulement une interface plus compétitive, mais aussi une couche de distribution pour les abonnements IA. Et c’est là que cette rumeur prend une dimension beaucoup plus importante qu’un simple ajout de compatibilités : Siri deviendrait potentiellement un carrefour entre expérience utilisateur, services tiers et revenus de plateforme.

Tout converge vers la WWDC du 8 juin

Apple n’a encore rien officialisé sur ce système « Extensions » ni sur cette ouverture multi-assistants. En revanche, la marque a confirmé que la WWDC 2026 se tiendra du 8 au 12 juin, avec une keynote d’ouverture le 8 juin. L’événement mettra largement l’accent sur les évolutions logicielles et sur l’IA, ce qui en fait le rendez-vous naturel pour une telle annonce.

Il faut donc rester prudent : à ce stade, on parle d’un projet rapporté par Bloomberg, pas d’une fonction confirmée et finalisée. Mais si Apple présente bien cette architecture en juin, ce sera sans doute l’un des signaux les plus clairs que Siri entre enfin dans une nouvelle phase — moins fermée, plus modulaire, et beaucoup plus alignée sur la réalité actuelle du marché de l’IA.