Elon Musk envisage de faire renaître Vine d’entre les morts

Toutes sortes de changements pourraient être apportés à Twitter maintenant que Elon Musk a achevé le rachat de Twitter. Mais le retour de Vine n’était pas sur les tablettes de quiconque. Bien que l’application de vidéo de courte durée, aujourd’hui disparue, soit très appréciée, son retour ne semblait pas être une priorité immédiate, l’entreprise ayant d’autres préoccupations plus urgentes à résoudre.

Mais un récent sondage réalisé sur Twitter par le nouveau propriétaire de Twitter lui-même semble indiquer le contraire. Dimanche soir, Musk a tweeté un sondage sur Twitter qui demandait simplement : « Ramener Vine ? ».

Bring back Vine? —Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2022

Maintenant, il convient de noter que l’existence du sondage ne signifie pas nécessairement que Musk va certainement ramener le service. Mais, cela semble indiquer qu’il y réfléchit. Et la réponse des utilisateurs de Twitter à son sondage est plutôt robuste : il a déjà reçu des millions de votes. Il est clair que, malgré ces faux pas, le public de Twitter, qui souffre depuis longtemps, n’a pas oublié les jours de gloire de Vine.

Si vous ne le savez pas, Vine était une application de partage de vidéos courtes. Et, ces vidéos étaient vraiment courtes : 6 secondes. Mais malgré leur brièveté, les Vine étaient souvent très drôles et divertissants. Lancé en 2013, Vine a été acquis par Twitter, puis n’a duré que quelques années avant d’être fermé en 2016. Mais, bien qu’il n’ait duré que peu de temps, il était aimé et il a définitivement été manqué depuis son départ.

En fait, en avril dernier, le cofondateur et ancien PDG de Twittern Jack Dorsey, a apparemment tweeté une réponse à un autre tweet concernant la défunte application. Dans cette réponse, Jack Dorsey a apparemment exprimé des regrets quant à la fermeture de l’application.

Si Musk devait faire revenir Vine, il s’agirait d’une initiative qui aurait certainement ses partisans et qui jouerait sur la nostalgie des gens pour une époque plus simple de Stories des réseaux sociaux. Mais si Vine revient, à quoi cela pourrait-il ressembler ? Une interaction entre Musk et un autre compte Twitter pourrait nous donner un indice possible, puisque Musk a semblé accepter une suggestion du compte Twitter Tesla Owners Silicon Valley :

💯 – Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2022

Un projet logique

La suggestion est logique, car toutes les marques, de YouTube à Instagram, ont copié la formule de TikTok, à savoir des vidéos courtes servies sur un flux de contenu addictif sélectionné par un algorithme. Le défi serait de créer quelque chose qui ne peut pas être copié, et c’est un problème qu’Instagram et TikTok ne connaissent que trop bien.

Le projet de Musk de ressusciter Vine est logique, étant donné l’évolution des réseaux sociaux vers des vidéos plus courtes. En juin, YouTube a révélé que 1,5 milliard d’utilisateurs regardaient quotidiennement des Shorts, ce qui représente 30 milliards de vues par jour, à partir du premier trimestre de 2022. Le retour de Vine pourrait bien susciter l’influence des créateurs, et avec elle, l’argent de la publicité pourrait affluer dans les coffres historiquement modestes de Twitter sous la direction de Musk.