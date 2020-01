Byte successeur de Vine est maintenant disponible sur iOS et Android

Dom Hofmann, le co-créateur de Vine, qui a discrètement travaillé sur un successeur de la plateforme de vidéo proposant des vidéos de courte durée, indique que la nouvelle application, appelée Byte, est maintenant disponible sur iOS et Android. L’application est disponible en version bêta depuis un certain temps, mais son lancement en fin de semaine dernière a été une surprise totale.

Hofmann a développé Byte par intermittence pendant des années, après avoir quitté Vine juste après son acquisition par Twitter. La dernière fois qu’il nous a parlé officiellement du lancement de l’application, c’était en novembre 2018, quand Hofmann a mentionné qu’elle arriverait au printemps de l’année suivante.

C’était après que Hofmann a reporté les travaux sur le successeur de Vine, qu’il a d’abord nommé V2 avant de rebaptiser officiellement le projet Byte, en mai 2018. Le nom lui-même ne doit pas être confondu avec celui de Bytedance, le fabricant chinois de TikTok, basé à Pékin. TikTok est aujourd’hui le plus grand concurrent de Byte, car l’application est rapidement devenue l’une des plateformes les plus populaires et les plus explosives jamais créées et a largement repris là où Vine s’est arrêté, et où Instagram et Snapchat ont mûri pour devenir des plateformes moins axées sur les adolescents et plus conviviales pour la publicité.

En fait, Hofmann a inventé le nom Byte en 2015, lorsqu’il a conçu sa prochaine application. Il s’agissait d’une application créative de courte durée, avec une composante sociale analogue à celle du Vine, qui, dans un revirement de situation, vous permettait de créer des bandes-son personnalisées à jouer sur des images et des GIF, un peu comme TikTok aujourd’hui.

Hofmann a tout simplement relancé la marque Byte comme nom de produit officiel de la V2 lorsqu’il a décidé qu’il irait jusqu’au bout et la publierait.

De quoi ravir les amateurs de Vine

Évidemment, les fans de longue date de Vine, que Twitter a fermé seulement quatre ans après l’avoir acquis, seront probablement heureux d’avoir tout ce qui ressemble à l’esprit créatif éphémère, mais profondément percutant de la défunte plateforme. Il faudra voir si les utilisateurs de TikTok donnent une chance à Byte, et si l’application peut être à la hauteur de l’engouement suscité par le fait de porter la flamme de Vine.

Dans une interview avec TechCrunch, Hofmann déclare que Byte introduira un mécanisme de partage des revenus pour aider les créateurs à être payés pour leur travail lorsque l’application introduira éventuellement de la publicité.