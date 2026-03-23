Xiaomi 17T et 17T Pro : La certification IMDA confirme un lancement global imminent

Quand un smartphone passe par les bases de certification, ce n’est jamais spectaculaire… mais c’est rarement anodin. Les Xiaomi 17T et 17T Pro viennent justement d’apparaître dans la base de l’IMDA à Singapour — une étape qui, historiquement, intervient quand le produit se rapproche d’un lancement commercial hors de Chine.

Les listings mentionnent deux références très précises : 2602DPT53G (Xiaomi 17T) et 2602EPTC0G (Xiaomi 17T Pro). Le suffixe « G » est généralement associé aux variantes globales, ce qui renforce l’idée d’un déploiement international — et pas d’un modèle cantonné au marché chinois.

Dans le même temps, plusieurs sources évoquent aussi une certification BIS (Inde) pour au moins l’un des modèles, un indice classique d’un lancement en plusieurs vagues où l’Inde fait partie des premiers pays servis.

Xiaomi 17T et 17T Pro : la formule T, performance d’abord

La série « T » a un rôle très clair chez Xiaomi : proposer une expérience proche du haut de gamme, mais, avec une logique de compromis assumée (prix, composants, timing). L’an dernier, Xiaomi a notamment mis en avant des puces MediaTek et des caméras co-brandées Leica sur le Xiaomi 15T.

Pour les Xiaomi 17T, les récentes fuites dessinent une évolution dans la continuité :

Xiaomi 17T : serait basé sur un Dimensity 8500, avec une grosse batterie et une charge 67 W évoquée par certaines rumeurs.

Xiaomi 17T Pro : passerait à un Dimensity 9500 (plus « niveau flagship »), avec la possibilité de conserver des marqueurs premium comme l’imagerie « Leica » et, peut-être, la charge sans fil selon les bruits de couloir.

À ce stade, il faut rester prudent : IMDA confirme l’existence et la trajectoire commerciale, pas la fiche technique complète. Mais, l’alignement des sources autour de ce duo Dimensity 8500/9500 donne une certaine cohérence au scénario.

Le vrai élément phare possible : un lancement plus tôt que d’habitude

Le point le plus intéressant n’est peut-être pas la puissance, mais le calendrier. Plusieurs médias spécialisés évoquent un lancement plus précoce, potentiellement dès mai (donc Q2), plutôt qu’un rendez-vous plus tardif dans l’année.

Si Xiaomi avance la série Xiaomi 17T, l’objectif est limpide : occuper plus tôt le segment « flagship affordable », avant que la concurrence ne s’épaississe (et avant que les prix ne se rigidifient autour des lancements premium de fin d’été).

Xiaomi veut gagner la bataille de l’équilibre

Sur le fond, Xiaomi semble poursuivre une stratégie qui marche : MediaTek pour maximiser le ratio performance/consommation/prix, Leica pour maintenir une narration « photo premium », et une montée en capacité batterie (si les rumeurs de ~6500 mAh se confirment) pour répondre à l’obsession 2026 : tenir une vraie journée « dense », écran lumineux, 5G et IA, sans jongler avec une powerbank.

Mais, l’exercice est délicat : à mesure que le marché se « premium-ise », la série T doit rester désirable sans cannibaliser les flagships maison. D’où cette impression d’une gamme à deux vitesses : le Xiaomi 17T comme best-seller rationnel, le Xiaomi 17T Pro comme vitrine « presque tout, sauf le logo Ultra ».